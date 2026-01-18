'O Cavaleiro dos Sete Reinos' se passa no mesmo período de 'Game of Thrones'?

A nova série "O Cavaleiro dos Sete Reinos", que estreia no próximo domingo, 18 de janeiro, é ambientada no universo de "Game of Thrones", mas não se passa no mesmo período da produção original.

A trama acontece cerca de 90 anos antes dos eventos que marcaram a disputa pelo Trono de Ferro.

A história é baseada no livro "As Aventuras de Dunk e Egg", escrito por George R.R. Martin, e apresenta Westeros em uma fase anterior às grandes guerras mostradas em "Game of Thrones".

Na série, o público acompanha Ser Duncan, o Alto, um cavaleiro andante, e seu jovem escudeiro Egg. O garoto, no entanto, esconde sua verdadeira identidade, que será revelada mais adiante no seriado.

Diferente de "A Casa do Dragão", que se passa cerca de 200 anos antes de "Game of Thrones", "O Cavaleiro dos Sete Reinos" mostra um período mais próximo da série original, mas ainda distante dos acontecimentos envolvendo personagens como Jon Snow e Daenerys Targaryen.

A proposta da nova produção é apresentar uma Westeros menos dominada por dragões e grandes batalhas, com foco em jornadas pessoais, torneios e relações entre diferentes classes sociais.

Com isso, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" amplia o universo criado por George R.R. Martin ao explorar um capítulo pouco conhecido da história dos Sete Reinos.

Quem está no elenco de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos?'

Peter Claffey como Dunk, um cavaleiro de origem humilde em busca de glória e propósito;

Dexter Sol Ansell como Egg, escudeiro de Dunk;

Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen;

Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro e Mão do Rei Daeron II;

Tanzyn Crawford como Tanselle, uma marionetista dornesa.

'O Cavaleiro dos Sete Reinos' vai ter uma 2ª temporada?

Antes mesmo da estreia da primeira temporada, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" já foi renovado para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027.

Quantos episódios tem a nova série de 'Game of Thrones'?

Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off será lançado em um domingo e terá um episódio por semana: