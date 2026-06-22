Primeiro episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão' prepara terreno para conflitos decisivos

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" começou exatamente de onde a história havia parado. O episódio de estreia, que foi ao ar no último domingo, 21, reúne diversas tramas que estavam em desenvolvimento e deixa claro que a guerra entre Pretos e Verdes entrou em uma fase ainda mais perigosa.

Sem perder tempo com introduções, o capítulo mostra personagens importantes tomando decisões que podem mudar o destino de Westeros. Enquanto Rhaenyra busca consolidar sua posição, seus adversários enfrentam divisões internas que ameaçam enfraquecer o próprio lado.

Rhaena ganha protagonismo

Um dos momentos mais importantes do episódio envolve Rhaena Targaryen. Após passar boa parte da série longe dos grandes acontecimentos, a personagem finalmente assume um papel central ao encontrar Roubovelha, um dos dragões mais selvagens de Westeros.

A aproximação entre os dois não acontece de forma simples. Inicialmente, a tentativa de montá-lo parece fracassar, mas o comportamento da criatura indica que a conexão entre eles pode se tornar realidade. O momento representa uma virada significativa para Rhaena, que passa a ter potencial para influenciar diretamente os rumos da guerra.

Alicent não consegue controlar Aemond

De volta ao palácio, Alicent encontra Aemond sentado no Trono de Ferro. O príncipe questiona o desaparecimento da mãe e informa que Aegon abandonou o reino. Ao perceber que seus planos ruíram, Alicent pede que o filho seja localizado imediatamente. Antes de atender ao pedido, Aemond exige saber onde ela esteve durante os últimos dias.

Alicent responde que passou um período isolada na Mata do Rei e aproveita para confrontá-lo. Ela quer saber por que o príncipe regente não voou até Harrenhal para apoiar Criston Cole na campanha contra Daemon. Aemond explica que a fuga de Aegon o obrigou a permanecer na capital, mas destaca que reforços já estão a caminho. Segundo ele, Lorde Ormund marcha com mais de 15 mil homens, enquanto a frota da Triarquia se prepara para atacar o bloqueio naval liderado pela Serpente Marinha.

Desconfiada, Alicent envia uma mensagem a Ormund contendo supostas ordens reais. No comunicado, determina que as tropas permaneçam acampadas até receberem novas instruções.

Mais tarde, ela tenta convencer Aemond a partir para Harrenhal. O jovem, porém, rejeita a ideia de que precise de proteção e afirma não temer seus inimigos. Alicent aparenta aceitar a resposta, embora reconheça que já não consegue influenciar as decisões do filho.

Aegon segue em fuga

O episódio também acompanha a situação de Aegon II. Aegon e Larys seguem viagem em uma carruagem carregada de corvos, tentando escapar dos homens do rei, que estão o procurando. Quando o trajeto é interrompido e os dois acabam descobertos, Larys rapidamente declara fidelidade ao governo de Rhaenyra na tentativa de preservar a própria vida.

Aegon, por sua vez, se recusa a fazer o mesmo. Diante da resistência do monarca, Larys revela sua verdadeira identidade para evitar uma execução imediata. Após a captura, os dois são levados ao porto de Duskendale, onde embarcarão rumo a Pedra do Dragão.

Batalha da Goela se aproxima

A bordo de um navio, Alyn e Corlys discutem os planos de Rhaenyra para tomar Porto Real. Durante a conversa, Corlys tenta se reconciliar com o filho, admite erros do passado e afirma que sempre buscou garantir uma vida melhor para ele e seu irmão. Alyn reconhece o esforço, mas lembra que jamais recebeu o sobrenome Velaryon.

Pouco depois, a chegada da frota da Triarquia dá início ao confronto. Do outro lado, Shakaro Lohar revela sua estratégia de atacar Maré Alta e destruir propriedades ligadas a Corlys para enfraquecê-lo antes da batalha principal.

Tentando virar o jogo, Corlys prepara uma armadilha marítima para atrair os inimigos a uma área repleta de rochas. Lohar percebe o risco, alivia o peso de sua embarcação e consegue escapar da emboscada. Em seguida, lança um ataque direto contra o navio do Serpente Marinha.

Durante o confronto, Lohar invade a embarcação e enfrenta Corlys. Quando o veterano cai no mar, Alyn assume a luta. O jovem consegue dominar a adversária e encerra o duelo com um golpe fatal de adaga, garantindo a vitória para o lado de Rhaenyra.

Morte de Jacaerys é a mais chocante do episódio

A maior perda do episódio é a de Jacaerys Velaryon, filho e herdeiro de Rhaenyra Targaryen. Durante a batalha, o príncipe entra em ação para ajudar Corlys Velaryon e sua tripulação, mas acaba envolvido em um confronto decisivo nos céus.

O ponto de virada acontece quando Sharako Lohar ordena o disparo de um enorme gancho contra Vermax. O projétil atinge o dragão no pescoço, comprometendo seu voo. Baela ainda consegue reagir e orienta Moondancer a cortar o cabo que prendia a criatura, mas a situação foge do controle em meio ao caos da batalha.

Com a chegada de Rhaena montada em Sheepstealer, o combate se intensifica. Vermax é atingido novamente e acaba sendo arrastado para o mar. Jacaerys sobrevive à queda e consegue se desvencilhar do dragão, mas, ao emergir na superfície, torna-se um alvo fácil para os arqueiros da Triarquia.

Atingido por diversas flechas, principalmente na região do pescoço, o jovem príncipe não resiste aos ferimentos. A morte de Jacaerys marca um dos momentos mais trágicos e impactantes da guerra, além de representar um duro golpe para a causa de Rhaenyra.

Quando será o próximo episódio?

O segundo episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão" será lançado no próximo domingo, 28. Ao todo, serão oito episódios, e todos vão ao ar aos domingos, às 22h, na HBO e na HBO Max. Os capítulos da primeira e segunda temporadas estão disponíveis também na plataforma de streaming, assim como todos os episódios da série "Game of Thrones".

Série já tem data para acabar

O fim de "A Casa do Dragão" já está definido. O criador e showrunner Ryan Condal confirmou que a série da HBO será encerrada na quarta temporada, concluindo a história da família Targaryen retratada na produção.

Em entrevista ao site Deadline, Condal insinuou que seu trabalho no universo de "Game of Thrones" pode estar chegando ao fim. Ao comentar a possibilidade de participar de novos projetos ligados à franquia, ele afirmou: “Tudo é possível, mas acho que já disse tudo o que tinha para dizer sobre Westeros”.