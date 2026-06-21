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A árvore genealógica que liga 'A Casa do Dragão' à 'Game of Thrones'

Da conquista de Aegon Targaryen até Daenerys e Jon Snow, a dinastia atravessa quase 300 anos de casamentos entre parentes, guerra civil e dragões

Daenerys: personagem de 'Game of Thrones' tem familiares em 'A Casa do Dragão' (HBO/Reprodução)

Daenerys: personagem de 'Game of Thrones' tem familiares em 'A Casa do Dragão' (HBO/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 09h23.

Poucas famílias de ficção acumulam tanta genealogia cruzada quanto os Targaryen. Entre "A Casa do Dragão" e Game of Thrones, a dinastia atravessa cerca de 300 anos de história, dezenas de reis e uma tradição valiriana que normalizava o casamento entre irmãos — o que torna a árvore genealógica da família ao mesmo tempo fascinante e genuinamente difícil de acompanhar.

A saga, baseada nos livros Fogo & Sangue e As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, começa com a conquista dos Sete Reinos e termina com a queda da dinastia. E

ntender essa linha do tempo ajuda a explicar por que "A Casa do Dragão" é, antes de tudo, a história do início do fim.

A conquista: Aegon, Visenya e Rhaenys

Tudo começa com Aegon I Targaryen, o Conquistador, que uniu os Sete Reinos com a ajuda de suas duas irmãs — e também esposas, seguindo o costume valiriano —, Visenya e Rhaenys.

Aegon teve dois filhos: Aenys, com Rhaenys, e Maegor, com Visenya. Aenys assumiu o trono primeiro, mas foi deposto e morto pelo próprio irmão, que ficou conhecido como Maegor, o Cruel. Sem herdeiros, Maegor devolveu a coroa à linhagem de Aenys seis anos depois.

A partir daí, a dinastia segue por gerações de reis até chegar a Jaehaerys I, o Conciliador — o rei de reinado mais longo da história Targaryen — e, depois, ao quinto monarca da linhagem: Viserys I, o protagonista que abre "A Casa do Dragão".

Viserys I e a sucessão que dividiu a casa

O reinado de Viserys I é marcado pela obsessão por garantir um herdeiro homem. Seu primeiro casamento, com Aemma Arryn, produziu apenas uma filha sobrevivente: Rhaenyra. Ainda assim, o rei a nomeou herdeira do Trono de Ferro — decisão inédita para uma mulher em Westeros.

Rhaenyra: rainha de "A Casa do Dragão" é parente direta de Daenerys (Ollie Upton/HBO/Divulgação)

O segundo casamento de Viserys, com Alicent Hightower, complicou tudo. O casal teve quatro filhos, entre eles Aegon, o mais velho — e, por ser homem, visto por parte da corte como herdeiro mais legítimo do que a própria Rhaenyra.

É dessa disputa que nascem as duas facções que dão nome ao conflito: os Pretos, de Rhaenyra, e os Verdes, de Alicent.

Rhaenyra, Daemon e os filhos da guerra

Rhaenyra teve dois casamentos. Do primeiro, com Laenor Velaryon, nasceram Jacaerys, Lucerys e Joffrey — embora a paternidade biológica dos meninos seja atribuída na trama a Harwin Strong, amante da princesa.

Depois da morte de Laenor, Rhaenyra se casou com o próprio tio, Daemon Targaryen, irmão mais jovem de Viserys I, e teve mais três filhos: Aegon III, Viserys II e Visenya, que não sobreviveu ao parto.

Com a morte de Viserys I, a coroação de Aegon II como rei — em vez de Rhaenyra — desencadeia a Dança dos Dragões, a guerra civil que dá nome ao conflito central da série e que quase extingue a linhagem Targaryen e seus dragões.

Ao final da guerra, restam apenas quatro dragões vivos, e o último ovo posto não chega a sobreviver além da infância do réptil.

Da Dança dos Dragões ao Rei Louco

A linhagem segue por Aegon III, filho de Rhaenyra e Daemon, que herda um reino fraturado pela guerra. As gerações seguintes atravessam reis como Daeron II e Aegon IV — apelidado de "o Indigno" e considerado um dos piores monarcas da história Targaryen —, até chegar a Maekar I e seu filho Aegon V, conhecido como "Egg", que tentou, sem sucesso, reviver os dragões em Summerhall.

O filho de Aegon V, Jaehaerys II, e o neto, Aerys II, fecham o ciclo: Aerys II é o Rei Louco, o último Targaryen a ocupar o Trono de Ferro antes do início de Game of Thrones. Casado com Rhaella, sua própria irmã, Aerys II é pai de Rhaegar, Viserys e Daenerys Targaryen.

Daenerys, Jon Snow e o fim da dinastia

Rhaegar Targaryen, com Elia Martell, teve dois filhos mortos na Rebelião de Robert: Rhaenys e Aegon. Foi o relacionamento entre Rhaegar e Lyanna Stark, no entanto, que gerou o único herdeiro Targaryen a sobreviver até os eventos de Game of Thrones: Aegon Targaryen, criado pelos Stark sob o nome de Jon Snow.

Daenerys Targaryen e Jon Snow, personagens da série Game of Thrones, da HBO

Daenerys Targaryen e Jon Snow: personagens são tia e sobrinho — ao menos na série (HBO/Divulgação)

A Rebelião de Robert depôs Aerys II e encerrou quase três séculos de governo Targaryen sobre os Sete Reinos.

Daenerys, irmã de Rhaegar, cresceu no exílio e tentou reconquistar o trono décadas depois — sem saber, até o fim da trama, que seu sobrinho criado como bastardo era, na realidade, o herdeiro legítimo da dinastia que ela buscava restaurar.

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