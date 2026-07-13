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De 'Jurassic Park' a 'Peaky Blinders': relembre os principais papéis do ator Sam Neill

Morto aos 78 anos, ator neozelandês construiu uma carreira de mais de cinco décadas entre produções de Hollywood, séries de TV e clássicos do cinema australiano

Sam Neill: ator que interpretou Alan Grant em 'Jurassic Park' (Universal/Divulgação/Reprodução)

Sam Neill: ator que interpretou Alan Grant em 'Jurassic Park' (Universal/Divulgação/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 13 de julho de 2026 às 08h45.

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A morte de Sam Neill, aos 78 anos, encerra uma carreira de mais de cinco décadas no cinema e na televisão.

Embora tenha se tornado conhecido mundialmente como o paleontólogo Alan Grant na franquia "Jurassic Park", o ator acumulou papéis marcantes em filmes premiados de Hollywood e séries de sucesso. Confira abaixo alguns dos trabalhos que definiram sua trajetória.

Franquia 'Jurassic Park'

O papel mais conhecido de Sam Neill foi o do paleontólogo Dr. Alan Grant, protagonista de "Jurassic Park", dirigido por Steven Spielberg.

No filme de 1993, Grant tenta salvar um grupo de visitantes presos em um parque temático após dinossauros criados por engenharia genética escaparem do controle.

Neill voltou ao personagem em "Jurassic Park III" e, mais de duas décadas depois, em "Jurassic World: Domínio", reunindo o elenco original da franquia.

Em entrevista à Forbes, o ator comparou Alan Grant a um velho par de botas confortáveis, afirmando que bastava vestir o chapéu do personagem para voltar naturalmente ao papel.

"O Piano" (1993)

Também em 1993, Neill estrelou "O Piano", dirigido por Jane Campion.

No drama ambientado na Nova Zelândia do século XIX, interpretou o marido de uma mulher muda vivida por Holly Hunter. O longa se tornou um sucesso de público e crítica e venceu três Oscars, incluindo os de Melhor Atriz para Holly Hunter e Melhor Atriz Coadjuvante para Anna Paquin.

'Peaky Blinders'

Na televisão, um dos papéis mais lembrados de Sam Neill foi o do inspetor-chefe Chester Campbell em "Peaky Blinders".

Principal antagonista das duas primeiras temporadas, o personagem é um oficial da Polícia Real Irlandesa enviado a Birmingham para recuperar um carregamento de armas roubadas e reprimir a atuação de comunistas e integrantes do IRA no período posterior à Primeira Guerra Mundial.

'Caçada ao Outubro Vermelho' (1990)

Antes de alcançar fama mundial com "Jurassic Park", Neill integrou o elenco de "Caçada ao Outubro Vermelho", adaptação do romance de Tom Clancy.

No filme, interpretou um oficial a bordo do submarino soviético comandado por Marko Ramius, personagem de Sean Connery.

 'Terror a Bordo' (1989)

Neill estrelou o suspense "Terror a Bordo" ao lado de Nicole Kidman. O longa acompanha um casal que encontra um náufrago em alto-mar, dando início a uma sequência de acontecimentos que transformam a viagem em uma disputa pela sobrevivência.

'A Profecia III: O Conflito Final' (1981)

Um dos primeiros papéis de destaque de Sam Neill em Hollywood foi como Damien Thorn adulto em "A Profecia III: O Conflito Final", terceiro filme da franquia de terror.

A produção ajudou a apresentar o ator ao público internacional.

'Possessão' (1981)

No mesmo ano, Neill protagonizou "Possessão", dirigido por Andrzej Żuławski, ao lado de Isabelle Adjani.

O filme se tornou uma obra cult do terror psicológico e é considerado um dos trabalhos mais lembrados da carreira do ator.

'Thor: Ragnarok' (2017) e 'Thor: Amor e Trovão' (2022)

Nos últimos anos, Sam Neill também fez participações no Universo Cinematográfico da Marvel.

O ator apareceu em "Thor: Ragnarok" e voltou ao papel em "Thor: Amor e Trovão", ambos dirigidos por Taika Waititi.

 

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