'A Casa do Dragão': quem vai morrer na terceira temporada da série?

A Casa do Dragão chega à terceira temporada na HBO Max neste domingo, 21, com a promessa de batalhas cada vez mais intensas. E se a narrativa da série for como nos livros, os novos episódios vão trazer a morte de personagens queridos.

A produção é inspirada nos livros de George R. R. Martin, que recentemente protagonizou discussões públicas com o diretor-geral da série (showrunner), Ryan Condal, a respeito de mudanças na adaptação. Ainda assim, as sinalizações indicam que a produção da HBO manterá a fidelidade aos desfechos e mortes trágicas planejados pelo criador do universo de Gelo e Fogo.

A segunda temporada terminou em 2024 com um conflito rumo à extinção dos dragões em Westeros, tendo como um dos pontos altos a dolorosa queda de Rhaenys Targaryen e sua montaria Meleys, uma teoria de conspiração entre Rhaenyra e Alicent, e a fuga de Aegon II.

Se a série mantiver o rumo dos livros Fogo & Sangue e O Mundo de Gelo e Fogo, as próximas vítimas da guerra terão destinos ainda mais impactantes. Confira:

Como morrem os personagens de A Casa do Dragão?

Atenção: o texto abaixo contém spoilers das próximas temporadas da série. O texto abaixo reflete o destino dos personagens no livro.

Jacaerys Velaryon

O filho mais velho e herdeiro de Rhaenyra encontra seu fim em uma das maiores batalhas navais da história, a Batalha da Goela. Enquanto voa com seu dragão Vermax para defender a frota de sua família, o animal é ferido e cai no mar. Jacaerys consegue se soltar, mas morre baleado por inúmeras flechas disparadas por besteiros da Triarquia.

Aegon II Targaryen

O monarca dos Verdes terá uma morte sem nenhuma glória militar. Após sobreviver a graves queimaduras, Aegon II morre envenenado de forma misteriosa enquanto é transportado em uma liteira em direção ao septo real na Fortaleza Vermelha, em Porto Real. A autoria do crime permanece uma incógnita nos livros.

Aemond Targaryen e Daemon Targaryen

A rivalidade mais explosiva da série termina no confronto mais épico de toda a Dança dos Dragões. Tio e sobrinho se enfrentam nos céus sobre o Olho de Deus, o maior lago de Westeros. Montados em Caraxes e Vhagar, os dois travam um duelo mortal. Quando os dragões estão despencando, Daemon salta de sua sela e crava a espada de aço valiriano, Irmã Sombria, no olho de Aemond. Ambos os cavaleiros e suas montarias morrem na queda. O corpo de Aemond é encontrado anos depois no fundo do lago, ainda com a espada fincada no crânio.

Sor Criston Cole

Um dos personagens mais rejeitados pelo público terá seu fim nos campos de batalha das Terras Fluviais. O "Fazedor de Reis" e seu exército de Verdes serão pegos de surpresa por uma aliança de lordes locais e guerreiros do Norte. Cole morre alvejado por flechas, sem direito a um duelo honrado, em um evento que a história de Westeros apelidou de O Baile do Açougueiro.

Helaena Targaryen

Uma das maiores vítimas inocentes do conflito, Helaena nunca se recupera do trauma do assassinato de seu filho Jaehaerys. Imersa em uma depressão profunda e na loucura, a rainha põe fim à própria vida ao se atirar de uma das janelas mais altas da Fortaleza Vermelha, morrendo empalada nos espigões de ferro da paliçada dos muros do castelo.

Rhaenyra Targaryen

A Rainha dos Pretos enfrenta o lema de sua casa até o fim. Traída e capturada por Aegon II em Pedra do Dragão após perder quase todos os seus aliados e filhos mais velhos, Rhaenyra é executada de forma cruel: Aegon II ordena que seu dragão ferido, Sunfyre, a queime viva e a devore diante dos olhos de seu filho sobrevivente, o jovem Aegon III.

Joffrey Velaryon

O terceiro filho de Rhaenyra morre em Porto Real durante o ataque do povo faminto ao Fosso dos Dragões. No desespero para salvar os animais, ele tenta montar Syrax, o dragão de sua mãe. O animal rejeita o comando do jovem príncipe e o derruba de uma grande altitude, resultando em uma queda fatal no chão da cidade.

Mysaria

A Senhora dos Sussurros de Rhaenyra tem uma das mortes mais punitivas e humilhantes. Capturada pelos Verdes após a fuga de Rhaenyra de Porto Real, a "Verme Branco" é condenada a caminhar completamente nua pelas ruas da capital enquanto é açoitada publicamente. Ela não resiste aos ferimentos e morre em praça pública.

Alicent Hightower

A matriarca dos Verdes tem um final melancólico e solitário. Poupada pelos Pretos após a reviravolta final da guerra, ela passa os seus últimos dias trancada em seus aposentos na Fortaleza Vermelha. Consumida pela depressão e pela loucura, desenvolvendo uma aversão profunda à cor verde, Alicent sucumbe a uma febre de inverno.

Corlys Velaryon

A Serpente Marinha é uma das raras exceções de sobrevivência e redenção. Após transitar entre os dois lados da guerra para proteger sua linhagem, Corlys sobrevive à Dança dos Dragões e morre pacificamente de velhice. Seu corpo é sepultado no mar pela tripulação de seus navios.

Baela e Rhaena Targaryen

As filhas de Daemon Targaryen estão entre as poucas sobreviventes da guerra. Baela atua ativamente na linha de frente montada em seu dragão Moondancer, sobrevivendo a um combate direto contra Aegon II. Já Rhaena passa o conflito refugiada no Vale de Arryn protegendo os ovos de dragão da família. Um desses ovos eclode no fim da guerra, fazendo dela a montadora de Morning, o último dragão nascido antes da extinção completa das criaturas.

Onde assistir a A Casa do Dragão e Game of Thrones?

Todos os episódios de A Casa do Dragão e as oito temporadas completas da série original Game of Thrones estão disponíveis no catálogo da plataforma de streaming Max. No Brasil, os capítulos inéditos da série derivada são transmitidos pela TV fechada nos canais HBO.