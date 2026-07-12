Taylor Swift amplia domínio na indústria com cinco indicações ao Emmy por especial ‘The Eras Tour’

Bodysuit bordado à mão com cristais, assinado por Donatella Versace para a era Lover da Eras Tour (Reprodução/Instagram)
Redação Exame
Publicado em 12 de julho de 2026 às 15h19.
Taylor Swift adicionou mais um capítulo à sua trajetória de sucesso ao conquistar cinco indicações ao Emmy com o especial da The Eras Tour. A produção, que registra uma das turnês mais lucrativas da história da música, reforça a presença da cantora não apenas no mercado fonográfico, mas também no audiovisual.
As indicações colocam Swift novamente no centro da temporada de premiações e evidenciam como a artista vem expandindo sua atuação para além dos palcos. Nos últimos anos, ela investiu em produções para streaming, direção de videoclipes e projetos cinematográficos, consolidando uma estratégia que combina música, cinema e negócios.
Lançada inicialmente nos cinemas e posteriormente disponibilizada em plataforma de streaming, The Eras Tour tornou-se um fenômeno de público. O projeto registrou apresentações da turnê que percorreu diversos países e reuniu um repertório que revisita todas as fases da carreira da cantora.
Além do sucesso entre os fãs, o especial foi elogiado pela qualidade da produção, da direção e da fotografia, fatores que contribuíram para sua presença entre os indicados ao Emmy.
Segundo veículos da imprensa especializada, a produção concorre em categorias técnicas e de entretenimento, ampliando o reconhecimento de um projeto que já havia quebrado recordes de bilheteria nos cinemas.
Mais do que um espetáculo musical, The Eras Tour tornou-se um caso de negócios.
Economistas e analistas do setor estimam que a turnê movimentou bilhões de dólares em venda de ingressos, turismo, hotelaria, transporte, alimentação e comércio nas cidades por onde passou.
O impacto foi tão expressivo que, nos Estados Unidos, autoridades econômicas chegaram a mencionar a influência da turnê sobre indicadores de consumo em determinados períodos, um fenômeno raro para um evento cultural.
A estratégia de lançar o show nos cinemas e, posteriormente, no streaming também ampliou o ciclo de receita do projeto, permitindo que novos públicos tivessem acesso à experiência.
Nos últimos anos, Taylor Swift passou a ser vista como uma das executivas mais influentes da indústria do entretenimento.A decisão de regravar seus primeiros álbuns, por exemplo, transformou a discussão sobre propriedade intelectual na música e incentivou artistas a buscarem maior controle sobre seus catálogos.
Ao mesmo tempo, a cantora consolidou uma relação direta com seus fãs, utilizando redes sociais e estratégias de lançamento que geram grande repercussão antes mesmo da divulgação oficial de novos projetos.
As indicações ao Emmy chegam em um momento de intensa atividade para Taylor Swift, que continua desenvolvendo novos projetos musicais e audiovisuais.
Independentemente do resultado da premiação, especialistas avaliam que The Eras Tour já entrou para a história como um dos maiores fenômenos culturais e comerciais da década, reforçando o alcance global da artista e sua capacidade de transformar lançamentos em eventos de impacto mundial.
Com informações de People e Associated Press.