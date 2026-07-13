Economia

Macro em Pauta

Focus projeta queda de 5,30% para 5,16% do IPCA em 2026

Projeção da Selic para 2026 ficou estável em 14%.

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de julho de 2026 às 08h29.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central diminuíram a expectativa do IPCA em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 13.

A projeção da Selic para 2026 ficou estável em 14%.

A expectativa do PIB em 2027 foi mantida em relação à última semana, enquanto a projeção do dólar também permaneceu estável.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 caiu de 5,30% para 5,16%

Para 2027, a expectativa avançou de 4,18% para 4,20%

Em 2028, a projeção ficou em 3,70%. Para 2029, a estimativa permaneceu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou em 1,99%.

Em 2027, a projeção caiu de 1,69% para 1,65%. Para 2028 e 2029, a estimativa se manteve em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 14%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 12%.

A estimativa também ficou estável em 10,50% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção permaneceu em R$ 5,28.

Em 2028, a estimativa caiu de R$ 5,35 para R$ 5,34. Em 2029, a projeção ficou em R$ 5,40.

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