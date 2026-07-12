Da Netflix às redes: séries que dominam as conversas em julho e impulsionam a disputa pelo público

A disputa entre as plataformas de streaming vai muito além do número de assinantes. Em um mercado cada vez mais competitivo, conquistar espaço nas redes sociais e permanecer entre os assuntos mais comentados tornou-se um dos principais indicadores de sucesso de uma série.

Em julho, a Netflix voltou a concentrar boa parte das atenções com produções como Heartstopper Forever, que marca a despedida da história de Nick e Charlie, e The Sandman, cuja nova temporada voltou a figurar entre os títulos mais comentados da plataforma.

Também seguem em alta séries como Ginny & Georgia, Squid Game, impulsionada pelos desdobramentos da temporada mais recente, e Wednesday, que continua gerando expectativa por seus próximos episódios.

Muito além do Top 10

Os rankings da Netflix ajudam a medir o consumo, mas especialistas apontam que o verdadeiro sucesso de uma série hoje também passa pelo engajamento nas redes sociais.

Produções como Heartstopper geram milhares de vídeos no TikTok e no Instagram, enquanto The Sandman alimenta debates sobre fidelidade aos quadrinhos de Neil Gaiman. Já Squid Game continua inspirando teorias de fãs, memes e discussões sobre possíveis novos desdobramentos da franquia.

Além da Netflix, séries de outras plataformas também disputam espaço nas conversas online. The Bear (Disney+/FX), The Last of Us (Max), Severance (Apple TV+) e The Boys (Prime Video) seguem entre as produções mais comentadas por fãs e críticos, mostrando que a concorrência entre os serviços de streaming permanece intensa.

O algoritmo ajuda, mas o boca a boca continua decisivo

Embora o algoritmo da Netflix recomende títulos de acordo com o perfil de cada usuário, o chamado “boca a boca digital” continua sendo um dos principais motores de audiência.

Quando uma série se transforma em assunto nas redes sociais, ganha espaço em podcasts, vídeos de reação, fóruns e matérias da imprensa especializada, ela tende a atrair novos espectadores e permanecer por mais tempo entre os conteúdos mais assistidos.

É justamente essa capacidade de gerar conversas que as plataformas buscam repetir a cada novo lançamento, transformando séries em fenômenos culturais que vão muito além da audiência.

Com informações dThe Times, Variety e The Hollywood Reporter.