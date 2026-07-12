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Da Netflix às redes: séries que dominam as conversas em julho e impulsionam a disputa pelo público

Séries de outras plataformas também disputam espaço nas conversas online. The Bear (Disney+/FX), The Last of Us (Max), Severance (Apple TV+) e The Boys (Prime Video) seguem entre as produções mais comentadas

The streaming services Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus, Max, and Discovery Plus app soon appear on the screen of a smartphone in Reno, United States, on November 25, 2024. (Photo Illustration by Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images) (Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images)

The streaming services Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus, Max, and Discovery Plus app soon appear on the screen of a smartphone in Reno, United States, on November 25, 2024. (Photo Illustration by Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images) (Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de julho de 2026 às 15h05.

A disputa entre as plataformas de streaming vai muito além do número de assinantes. Em um mercado cada vez mais competitivo, conquistar espaço nas redes sociais e permanecer entre os assuntos mais comentados tornou-se um dos principais indicadores de sucesso de uma série.

Em julho, a Netflix voltou a concentrar boa parte das atenções com produções como Heartstopper Forever, que marca a despedida da história de Nick e Charlie, e The Sandman, cuja nova temporada voltou a figurar entre os títulos mais comentados da plataforma.

Também seguem em alta séries como Ginny & Georgia, Squid Game, impulsionada pelos desdobramentos da temporada mais recente, e Wednesday, que continua gerando expectativa por seus próximos episódios.

Muito além do Top 10

Os rankings da Netflix ajudam a medir o consumo, mas especialistas apontam que o verdadeiro sucesso de uma série hoje também passa pelo engajamento nas redes sociais.

Produções como Heartstopper geram milhares de vídeos no TikTok e no Instagram, enquanto The Sandman alimenta debates sobre fidelidade aos quadrinhos de Neil Gaiman. Já Squid Game continua inspirando teorias de fãs, memes e discussões sobre possíveis novos desdobramentos da franquia.

Além da Netflix, séries de outras plataformas também disputam espaço nas conversas online. The Bear (Disney+/FX), The Last of Us (Max), Severance (Apple TV+) e The Boys (Prime Video) seguem entre as produções mais comentadas por fãs e críticos, mostrando que a concorrência entre os serviços de streaming permanece intensa.

O algoritmo ajuda, mas o boca a boca continua decisivo

Embora o algoritmo da Netflix recomende títulos de acordo com o perfil de cada usuário, o chamado “boca a boca digital” continua sendo um dos principais motores de audiência.

Quando uma série se transforma em assunto nas redes sociais, ganha espaço em podcasts, vídeos de reação, fóruns e matérias da imprensa especializada, ela tende a atrair novos espectadores e permanecer por mais tempo entre os conteúdos mais assistidos.

É justamente essa capacidade de gerar conversas que as plataformas buscam repetir a cada novo lançamento, transformando séries em fenômenos culturais que vão muito além da audiência.

Com informações dThe Times, Variety e The Hollywood Reporter. 

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