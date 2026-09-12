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Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF
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Pesquisa Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, no segundo turno
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Datafolha para senador em PE: disputa tem empate técnico entre quatro candidatos
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'No meu governo, não tem essa de ficar discutindo ajuste fiscal. Eu faço na prática', diz Lula
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Lula diz que pediu para Fachin abrir sigilo de 'todo mundo' para colocar 'ordem na casa'
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