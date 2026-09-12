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Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF
Brasil

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Decisão ocorre às vésperas de julgamento no plenário do STF sobre relatório da PF que cita relação entre ministro e ex-banqueiro

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro
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TSE forma maioria para barrar candidatura de Pablo Marçal à Presidência
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Há 2 dias • 2 min de leitura

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Pesquisa Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, no segundo turno
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Há 2 dias • 1 min de leitura

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Datafolha para senador em PE: disputa tem empate técnico entre quatro candidatos
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Datafolha em Pernambuco: Raquel Lyra segue com 47%, e João Campos sobe para 42%
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TRE-RJ barra registro de candidatura de Anthony Garotinho ao governo do Rio
Brasil

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'No meu governo, não tem essa de ficar discutindo ajuste fiscal. Eu faço na prática', diz Lula
Brasil

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Lula diz que pediu para Fachin abrir sigilo de 'todo mundo' para colocar 'ordem na casa'
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AGU apoia decisão de Fachin sobre PF, e ministro da Justiça defende autonomia da corporação
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Pesquisa Quaest em Pernambuco: Diferença entre Lyra e Campos cai para 6 pontos
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Pesquisa Quaest: Paes lidera com 39% e Ruas chega a 18% no Rio
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Sheinbaum rebate Trump: 'México não é e não será colônia'
Mundo

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Qual foi o público dos atos do 7 de setembro?
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Como foi o 7 de Setembro dos presidenciáveis a 27 dias do primeiro turno
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Paulinho da Força anuncia apoio a Augusto Cury na disputa pela Presidência
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Em Copacabana, Cury manda abraço a Mendonça e pede transparência no STF
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Renan diz que discurso de Cury é 'ainda pior' que o de Lula e Flávio
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Caiado critica Lula por segurança e cobra mais investimento em ciência e tecnologia
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