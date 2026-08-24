Por que o Brasil está longe de ter um 'criptopresidente'?

Marina Fagali, diretora do Juntos por Cripto, no podcast Future of Money
Editor do Future of Money
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 09h30.
Ao contrário dos Estados Unidos, cuja eleição de 2024 pautou bastante o tema de criptoativos, as discussões políticas no Brasil nesta seara ainda estão bastante tímidas. Buscando reverter esse quadro, a organização Juntos por Cripto lançou recentemente a sua plataforma de pressão a atores da política no Brasil.
No podcast Future of Money desta semana, Marina Fagali, diretora da Juntos por Cripto, responde por que o tema de criptoativos ainda não avançou tanto no debate público brasileiro e falou sobre como a organização pretende atuar junto a reguladores e legisladores.
Fagali também discutiu a importância de não permitir que o tema cripto seja pauta de apenas um lado do espectro político. Assista ao vídeo!
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