Por que o Brasil está longe de ter um 'criptopresidente'?

Ao contrário dos Estados Unidos, cuja eleição de 2024 pautou bastante o tema de criptoativos, as discussões políticas no Brasil nesta seara ainda estão bastante tímidas. Buscando reverter esse quadro, a organização Juntos por Cripto lançou recentemente a sua plataforma de pressão a atores da política no Brasil.

No podcast Future of Money desta semana, Marina Fagali, diretora da Juntos por Cripto, responde por que o tema de criptoativos ainda não avançou tanto no debate público brasileiro e falou sobre como a organização pretende atuar junto a reguladores e legisladores.

Fagali também discutiu a importância de não permitir que o tema cripto seja pauta de apenas um lado do espectro político. Assista ao vídeo!

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