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Qual foi o público dos atos do 7 de setembro?

Governo contou 70 mil pessoas em desfile cívico; ato de Flávio na Paulista teria reunido 28,5 mil

Flávio Bolsonaro e Lula: números partem de fontes distintas (André Martins/EXAME | Ricardo Stuckert/Redes Sociais)

Flávio Bolsonaro e Lula: números partem de fontes distintas (André Martins/EXAME | Ricardo Stuckert/Redes Sociais)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18h22.

Última atualização em 7 de setembro de 2026 às 18h51.

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O 7 de Setembro deste ano trouxe números de público distintos para o desfile oficial em Brasília e o comício bolsonarista em São Paulo. O Palácio do Planalto estimou 70 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios durante a cerimônia cívico-militar da manhã desta segunda-feira, enquanto o ato "Flávio Bolsonaro: Fora Lula, Fora Moraes", na Avenida Paulista, reuniu 28,5 mil pessoas no horário de pico, às 16h32, segundo levantamento independente.

A contagem da Paulista foi feita pelo Monitor do Debate Político, grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo sediado no CEBRAP, em parceria com a organização More in Common, entidade sem fins lucrativos e apartidária fundada no Brasil em 2024.

A estimativa do Monitor do Debate Político foi obtida a partir de 12 fotos aéreas captadas por drone às 16h32 e analisadas por um software de inteligência artificial que identifica automaticamente as cabeças das pessoas na multidão. Com margem de erro de 12%, o público ficou entre 25,1 mil e 32 mil participantes no momento de maior concentração.

Como foi o desfile em Brasília

Em Brasília, o acesso ao público foi liberado às 6h, e a solenidade começou por volta das 9h, com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja Lula da Silva a bordo do Rolls-Royce presidencial. O número informado pelo governo supera a estimativa do ano passado, quando a Secretaria de Comunicação Social calculou 45 mil presentes.

A tribuna oficial reuniu autoridades dos Três Poderes. Acompanharam o desfile Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. Também estiveram presentes ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, presidentes de bancos públicos e os chefes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal.

O desfile cívico-militar foi organizado em três eixos temáticos: soberania nacional, combate à violência contra a mulher e a Copa do Mundo feminina de 2027, que será sediada no Brasil. .

Ato na Paulista pode ter tido baixa de público

O comício de apoio a Flávio Bolsonaro ficou abaixo dos atos bolsonaristas realizados na mesma avenida em anos anteriores, segundo o mesmo levantamento. Em 2025, foram 42,2 mil pessoas na Paulista; em 2024, 45,4 mil; e em 2022, 32,7 mil na capital paulista. O ato paulista, convocado pela campanha de Flávio Bolsonaro, reuniu nomes como o governador Tarcísio de Freitas e outras lideranças do PL.

Vale registrar que os dois números partem de fontes distintas. A contagem da Paulista foi produzida por uma metodologia independente, com fotos aéreas e reconhecimento por inteligência artificial. Já os 70 mil de Brasília são estimativa do próprio Palácio do Planalto, organizador da cerimônia oficial.

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