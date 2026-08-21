Aliado de Lula, Omar Aziz é escolhido como relator da PEC do fim da escala 6x1

Omar Aziz: senador do Amazonas (Pedro França/Agência Senado)
Repórter
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 18h31.
Última atualização em 21 de agosto de 2026 às 18h40.
Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador do Amazonas Omar Aziz (PSD) foi escolhido como relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o fim da escala 6x1.
A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora será analisada pelo Senado, estabelece a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, e prevê dois dias de descanso por semana, com preferência para que um deles seja o domingo.
“Há questão mental das pessoas. Está comprovado que quanto menos horas de trabalho, mais você produz. O que as empresas da indústria querem é a qualidade do serviço e aumento de produção. Por isso, o fim da escala 6x1 é uma necessidade do Brasil. Vamos votar por isso ainda esse ano", afirmou.
Líder do PSD, Azis já presidiu a CPI da Pandemia e foi relator do Arcabouço Fiscal.
A previsão é de que o Senado tenha uma janela de esforço concentrado entre 31 de agosto e 4 de setembro, antes da intensificação da campanha eleitoral. A aprovação de uma PEC exige dois turnos de votação e o apoio de dois terços dos senadores em cada turno.
Mais cedo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, despachou para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a PEC que trata o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública.