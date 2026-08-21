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Aliado de Lula, Omar Aziz é escolhido como relator da PEC do fim da escala 6x1

A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora será analisada pelo Senado, estabelece a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas

Omar Aziz: senador do Amazonas (Pedro França/Agência Senado)

Omar Aziz: senador do Amazonas (Pedro França/Agência Senado)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 18h31.

Última atualização em 21 de agosto de 2026 às 18h40.

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Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador do Amazonas Omar Aziz (PSD) foi escolhido como relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o fim da escala 6x1. 

A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora será analisada pelo Senado, estabelece a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, e prevê dois dias de descanso por semana, com preferência para que um deles seja o domingo.

“Há questão mental das pessoas. Está comprovado que quanto menos horas de trabalho, mais você produz. O que as empresas da indústria querem é a qualidade do serviço e aumento de produção. Por isso, o fim da escala 6x1 é uma necessidade do Brasil. Vamos votar por isso ainda esse ano", afirmou.

Líder do PSD, Azis já presidiu a CPI da Pandemia e foi relator do Arcabouço Fiscal.

A previsão é de que o Senado tenha uma janela de esforço concentrado entre 31 de agosto e 4 de setembro, antes da intensificação da campanha eleitoral. A aprovação de uma PEC exige dois turnos de votação e o apoio de dois terços dos senadores em cada turno.

Mais cedo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, despachou para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a PEC que trata o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública.

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