Oposição pede impeachment de Alexandre de Moraes após divulgação de mensagens com Vorcaro

As lideranças da oposição na Câmara dos Deputados e no Senado anunciaram nesta terça-feira, 1º, uma série de medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a divulgação de mensagens trocadas do ministro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Entre as iniciativas está um pedido de impeachment no Senado.

A oposição também informou que levará uma queixa-crime contra o ministro à Procuradoria-Geral da República (PGR) e pedirá ao presidente do STF, Edson Fachin, a abertura de uma investigação.

Outro ofício será encaminhado à Presidência da República para solicitar o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

"Estamos renovando um novo pedido para o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós queremos que seja apurado", anunciou o senador Rogerio Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, em coletiva de imprensa.

Marinho ainda afirmou que a queixa-crime não será direcionada a Paulo Gonet, Procurador-geral da República. "Vamos pedir ao seu substituto, ao seu adjunto, o senhor Hindemburgo. Porque, infelizmente, o senhor Gonet também tem indício de que ele de alguma forma pode estar nesse processo", disse.

As medidas foram anunciadas após o ministro André Mendonça retirar o sigilo do processo que reúne mensagens entre Vorcaro e Moraes.

Relator do caso, Mendonça defendeu que o material seja analisado pelo plenário do STF em uma sessão presencial, pública e transparente. A data ainda será definida por Fachin, presidente da Corte.

As mensagens fazem parte das informações obtidas pela Polícia Federal na análise dos celulares de Vorcaro, preso no âmbito da operação Compliance Zero. Segundo o material divulgado nos autos, o ex-banqueiro teria pedido a Moraes que atuasse junto ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da PF para ajudá-lo.

O material também inclui referências a Gonet e Rodrigues. Outras informações divulgadas apontam que Moraes teve acesso à minuta de um contrato firmado entre o Banco Master e o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes.

Mendonça afirmou que, independentemente da manifestação que ainda será apresentada pela PGR, o processo deverá ser levado ao plenário do Supremo. O ministro havia dado prazo de cinco dias para Gonet se manifestar sobre as informações.