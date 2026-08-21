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Datafolha: Lula tem 47% das intenções de voto no 2º turno, e Flávio, 43%

Levantamento ouviu 2.058 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 18 e 20 de agosto

Eleições: números são da pesquisa Datafolha (Divulgação/Exame)

Eleições: números são da pesquisa Datafolha (Divulgação/Exame)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 18h42.

Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 19h35.

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Na simulação de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21, a primeira sobre a corrida presidencial desde o início oficial das campanhas.

Veja os cenários no segundo turno:

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT) - 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 43%
  • Em branco/nulo/nenhum - 9%
  • Não sabe - 2%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT) - 47%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 40%
  • Em branco/nulo/nenhum - 11%
  • Indecisos - 3%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT) - 48%
  • Romeu Zema (Novo) - 38%
  • Em branco/nulo/nenhum - 12%
  • Indecisos - 2%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT) - 47%
  • Renan Santos (Missão) - 37%
  • Em branco/nulo/nenhum - 14%
  • Indecisos - 2%

Já no primeiro turno, Lula registra 39%, enquanto Flávio soma 33%. Em seguida aparece Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, e Renan Santos (Missão), com 4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 33%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 5%
  • Renan Santos (Missão) - 4%
  • Romeu Zema (Novo) - 3%
  • Pablo Marçal (PRTB) - 2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante) - 2%
  • Samara Martins (UP) - 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO) - 1%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 1%
  • Edmilson Costa (PCB) - 1%
  • Clariana Barão (DC) - 0
  • Hertz Dias (PSTU) - 0
  • Em branco/nulo/nenhum - 7%
  • Indecisos - 4%

Na pesquisa divulgada em julho, Lula registrava 40% das intenções de votos e Flávio Bolsonaro tinha 32%. A distância entre os dois candidatos caiu de 8 para 6 pontos percentuais no primeiro turno.

Índice de rejeição

O senador Flávio Bolsonaro apresenta a maior rejeição na pesquisa Datafolha, com 46%, seguido por Lula, com 45%, e Pablo Marçal, com 22%.

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 46%;
  • Lula (PT) - 45%;
  • Pablo Marçal (PRTB) - 22%;
  • Romeu Zema (Novo) - 16%;
  • Renan Santos (Missão) - 14%;
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 14%;
  • Rui Costa Pimenta (PCO) - 13%;
  • Samara Martins (UP) - 10%;
  • Edmilson Costa (PCB) - 10%;
  • Clariana Barão (DC) - 9%;
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 8%;
  • Hertz Dias (PSTU) - 8%;
  • Escritor Augusto Cury (Avante) - 8%;
  • Rejeita todos/não votaria em nenhum - 2%;
  • Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum - 2%;
  • Não sabe - 2%.

O levantamento ouviu 2.058 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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