Datafolha: Lula tem 47% das intenções de voto no 2º turno, e Flávio, 43%

Eleições: números são da pesquisa Datafolha (Divulgação/Exame)
Repórter
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 18h42.
Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 19h35.
Na simulação de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21, a primeira sobre a corrida presidencial desde o início oficial das campanhas.
Já no primeiro turno, Lula registra 39%, enquanto Flávio soma 33%. Em seguida aparece Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, e Renan Santos (Missão), com 4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Na pesquisa divulgada em julho, Lula registrava 40% das intenções de votos e Flávio Bolsonaro tinha 32%. A distância entre os dois candidatos caiu de 8 para 6 pontos percentuais no primeiro turno.
O senador Flávio Bolsonaro apresenta a maior rejeição na pesquisa Datafolha, com 46%, seguido por Lula, com 45%, e Pablo Marçal, com 22%.
O levantamento ouviu 2.058 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.