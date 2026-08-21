Datafolha: Lula tem 47% das intenções de voto no 2º turno, e Flávio, 43%

Na simulação de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21, a primeira sobre a corrida presidencial desde o início oficial das campanhas.

Veja os cenários no segundo turno:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT) - 47%

47% Flávio Bolsonaro (PL) - 43%

43% Em branco/nulo/nenhum - 9%

9% Não sabe - 2% Lula x Ronaldo Caiado Lula (PT) - 47%

47% Ronaldo Caiado (PSD) - 40%

40% Em branco/nulo/nenhum - 11%

11% Indecisos - 3% Lula x Romeu Zema Lula (PT) - 48%

48% Romeu Zema (Novo) - 38%

38% Em branco/nulo/nenhum - 12%

12% Indecisos - 2% Lula x Renan Santos Lula (PT) - 47%

47% Renan Santos (Missão) - 37%

37% Em branco/nulo/nenhum - 14%

14% Indecisos - 2%

Já no primeiro turno, Lula registra 39%, enquanto Flávio soma 33%. Em seguida aparece Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, e Renan Santos (Missão), com 4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 39%

- 39% Flávio Bolsonaro (PL) - 33%

- 33% Ronaldo Caiado (PSD) - 5%

- 5% Renan Santos (Missão) - 4%

- 4% Romeu Zema (Novo) - 3%

- 3% Pablo Marçal (PRTB) - 2%

- 2% Escritor Augusto Cury (Avante) - 2%

- 2% Samara Martins (UP) - 1%

- 1% Rui Costa Pimenta (PCO) - 1%

- 1% Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 1%

- 1% Edmilson Costa (PCB) - 1%

- 1% Clariana Barão (DC) - 0

- 0 Hertz Dias (PSTU) - 0

- 0 Em branco/nulo/nenhum - 7%

- 7% Indecisos - 4%

Na pesquisa divulgada em julho, Lula registrava 40% das intenções de votos e Flávio Bolsonaro tinha 32%. A distância entre os dois candidatos caiu de 8 para 6 pontos percentuais no primeiro turno.

Índice de rejeição

O senador Flávio Bolsonaro apresenta a maior rejeição na pesquisa Datafolha, com 46%, seguido por Lula, com 45%, e Pablo Marçal, com 22%.

Flávio Bolsonaro (PL) - 46%;

46%; Lula (PT) - 45%;

45%; Pablo Marçal (PRTB) - 22%;

22%; Romeu Zema (Novo) - 16%;

16%; Renan Santos (Missão) - 14%;

14%; Ronaldo Caiado (PSD) - 14%;

14%; Rui Costa Pimenta (PCO) - 13%;

13%; Samara Martins (UP) - 10%;

10%; Edmilson Costa (PCB) - 10%;

10%; Clariana Barão (DC) - 9%;

9%; Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 8%;

8%; Hertz Dias (PSTU) - 8%;

8%; Escritor Augusto Cury (Avante) - 8%;

8%; Rejeita todos/não votaria em nenhum - 2%;

2%; Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum - 2%;

2%; Não sabe - 2%.

O levantamento ouviu 2.058 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.