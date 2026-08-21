Eleições 2026: Raquel Lyra abre vantagem sobre João Campos na disputa por Pernambuco, diz Datafolha

Raquel Lyra (PSD): governadora aparece à frente do ex-prefeito do Recife (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 19h20.
Última atualização em 22 de agosto de 2026 às 09h44.
A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece à frente do ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) na corrida ao governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21.
Lyra tem 47% das intenções de voto, contra 40% de Campos, uma diferença que supera a margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Os demais nomes na disputa aparecem tecnicamente empatados na última posição. Ivan Moraes (PSOL), Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU) marcaram 1% cada.Já o Professor Jeremias do Banco (Democrata) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.
Na modalidade espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, a distância entre as duas principais candidaturas aumenta. Raquel Lyra é citada por 39% e João Campos, por 26%.
O instituto ouviu 1.204 eleitores pernambucanos com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto.