Eleições 2026: Raquel Lyra abre vantagem sobre João Campos na disputa por Pernambuco, diz Datafolha

A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece à frente do ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) na corrida ao governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21.

Lyra tem 47% das intenções de voto, contra 40% de Campos, uma diferença que supera a margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Raquel Lyra (PSD): 47%;

47%; João Campos (PSB): 40%;

40%; Ivan Moraes (PSOL): 1%;

1%; Renan Hallais (Missão): 1%;

1%; Camila Falcão (UP): 1%;

1%; Guilherme Fonseca (PSTU): 1%;

1%; Victor Assis (PCO): 0%;

0%; Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%;

0%; Branco/nulo/nenhum: 5%;

5%; Indecisos: 4%.

Os demais nomes na disputa aparecem tecnicamente empatados na última posição. Ivan Moraes (PSOL), Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU) marcaram 1% cada.Já o Professor Jeremias do Banco (Democrata) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.

Na modalidade espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, a distância entre as duas principais candidaturas aumenta. Raquel Lyra é citada por 39% e João Campos, por 26%.

Raquel Lyra (PSD): 39%;

39%; João Campos (PSB): 26%;

26%; Eduardo Campos: 1%;

1%; No atual governador: 1%;

1%; Ivan Moraes (PSOL): 0%;

0%; Outras respostas: 4%;

4%; Em branco/nulo/nenhum: 4%

4% Indecisos: 25%.

O instituto ouviu 1.204 eleitores pernambucanos com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto.