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Eleições 2026: Raquel Lyra abre vantagem sobre João Campos na disputa por Pernambuco, diz Datafolha

Lyra tem 47% das intenções de voto, contra 40% de Campos, uma diferença que supera a margem de erro da pesquisa

Raquel Lyra (PSD): governadora aparece à frente do ex-prefeito do Recife (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Raquel Lyra (PSD): governadora aparece à frente do ex-prefeito do Recife (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 19h20.

Última atualização em 22 de agosto de 2026 às 09h44.

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A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece à frente do ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) na corrida ao governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21.

Lyra tem 47% das intenções de voto, contra 40% de Campos, uma diferença que supera a margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

  • Raquel Lyra (PSD): 47%;
  • João Campos (PSB): 40%;
  • Ivan Moraes (PSOL): 1%;
  • Renan Hallais (Missão): 1%;
  • Camila Falcão (UP): 1%;
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 1%;
  • Victor Assis (PCO): 0%;
  • Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%;
  • Branco/nulo/nenhum: 5%;
  • Indecisos: 4%.

Os demais nomes na disputa aparecem tecnicamente empatados na última posição. Ivan Moraes (PSOL), Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU) marcaram 1% cada.Já o Professor Jeremias do Banco (Democrata) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.

Na modalidade espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, a distância entre as duas principais candidaturas aumenta. Raquel Lyra é citada por 39% e João Campos, por 26%.

  • Raquel Lyra (PSD): 39%;
  • João Campos (PSB): 26%;
  • Eduardo Campos: 1%;
  • No atual governador: 1%;
  • Ivan Moraes (PSOL): 0%;
  • Outras respostas: 4%;
  • Em branco/nulo/nenhum: 4%
  • Indecisos: 25%.

O instituto ouviu 1.204 eleitores pernambucanos com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. 

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