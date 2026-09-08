Pesquisa Quaest: Paes lidera com 39% e Ruas chega a 18% no Rio

O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) mantém a liderança na disputa pelo governo do Rio de Janeiro com 39% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8.

Paes está 21 pontos percentuais à frente de Douglas Ruas (PL), que aparece em segundo, com 18%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), por sua vez, tem 8%.

Na comparação com o levantamento anterior, Paes oscilou de 37% para 39%, enquanto Ruas passou de 14% para 18% e Garotinho, de 7% para 8%. A pesquisa também mostra Paes à frente nos dois cenários de segundo turno testados.

Em uma disputa contra Ruas, Paes teria 52% dos votos, ante 26% do adversário. Contra Garotinho, o ex-prefeito aparece com 53%, enquanto o ex-governador registra 17%. Nos dois cenários, 8% dos eleitores estão indecisos.

Veja a pesquisa estimulada no primeiro turno:*

Eduardo Paes (PSD): 39% (eram 37% em 25 de agosto)

Douglas Ruas (PL): 18% (eram 14%)

Garotinho (Republicanos): 8% (eram 7%)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)

William Siri (PSOL): 1% (eram 3%)

Coronel Busnello (MIssão): 1% (era 1%)

Juliete (UP): 0% (era 1%)

Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)

André Marinho (Novo): (era 0%)

Indecisos: 16% (eram 20%)

Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 16%)

Na pesquisa estimulada de primeiro turno, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Cyro Garcia (PSTU) tem 2%; William Siri (PSOL) e Coronel Busnello (Missão), 1% cada. Juliete (UP) e Luan Monteiro (PCO) aparecem com 0%. André Marinho (Novo) também registrou 0%. Outros 16% estão indecisos, enquanto 14% afirmam votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Paes também ampliou a vantagem. Ele passou de 16% para 22%, enquanto Ruas subiu de 7% para 9%. Garotinho manteve 1%. O percentual de indecisos caiu de 69% para 64%.

Rejeição

Garotinho tem a maior rejeição entre os candidatos, com 68% dos entrevistados dizendo que o conhecem, mas não votariam nele. Paes aparece com 38% e Ruas, com 26%.

Entre os demais candidatos, Cyro Garcia tem 39% de rejeição; William Siri, 22%; Luan Monteiro, 18%; André Marinho, 17%; Coronel Busnello, 14%; e Juliete, 10%.