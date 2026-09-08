Pesquisa Quaest: Paes lidera com 39% e Ruas chega a 18% no Rio

Quaest: em uma disputa contra Ruas, Paes teria 52% dos votos
Repórter
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17h59.
O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) mantém a liderança na disputa pelo governo do Rio de Janeiro com 39% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8.
Paes está 21 pontos percentuais à frente de Douglas Ruas (PL), que aparece em segundo, com 18%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), por sua vez, tem 8%.
Na comparação com o levantamento anterior, Paes oscilou de 37% para 39%, enquanto Ruas passou de 14% para 18% e Garotinho, de 7% para 8%. A pesquisa também mostra Paes à frente nos dois cenários de segundo turno testados.
Em uma disputa contra Ruas, Paes teria 52% dos votos, ante 26% do adversário. Contra Garotinho, o ex-prefeito aparece com 53%, enquanto o ex-governador registra 17%. Nos dois cenários, 8% dos eleitores estão indecisos.
Veja a pesquisa estimulada no primeiro turno:*
Na pesquisa estimulada de primeiro turno, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Cyro Garcia (PSTU) tem 2%; William Siri (PSOL) e Coronel Busnello (Missão), 1% cada. Juliete (UP) e Luan Monteiro (PCO) aparecem com 0%. André Marinho (Novo) também registrou 0%. Outros 16% estão indecisos, enquanto 14% afirmam votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Paes também ampliou a vantagem. Ele passou de 16% para 22%, enquanto Ruas subiu de 7% para 9%. Garotinho manteve 1%. O percentual de indecisos caiu de 69% para 64%.
Garotinho tem a maior rejeição entre os candidatos, com 68% dos entrevistados dizendo que o conhecem, mas não votariam nele. Paes aparece com 38% e Ruas, com 26%.
Entre os demais candidatos, Cyro Garcia tem 39% de rejeição; William Siri, 22%; Luan Monteiro, 18%; André Marinho, 17%; Coronel Busnello, 14%; e Juliete, 10%.