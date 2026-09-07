Caiado critica Lula por segurança e cobra mais investimento em ciência e tecnologia

(Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)
Colaboradora
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13h26.
O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) participou nesta segunda-feira, 7, do desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Goiânia, na Avenida Tocantins, no Centro da capital.
Antes do início da cerimônia, marcada para as 8h, Caiado e o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), fizeram a tradicional revista às tropas em um jipe aberto do Exército Brasileiro, a partir do Palácio das Esmeraldas.
Durante a agenda, Caiado também fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com foco em segurança pública, corrupção e ciência e tecnologia.
Caiado acusou o governo federal de ter “devolvido o Brasil ao crime, à corrupção e ao maltrato das pessoas” e afirmou haver “conivência com o crime no Brasil”.
Para sustentar a crítica, citou casos de moradores submetidos à atuação de facções e afirmou que parte da população perdeu a liberdade de ir e vir.
O candidato também disse que Lula não teria autoridade moral para falar em patriotismo ou soberania nacional.
Caiado afirmou haver “total falta de credibilidade nas instituições do governo federal” e disse que órgãos da União estariam desorganizados e envolvidos em corrupção.
Segundo ele, esse cenário compromete a confiança na atual gestão.
O presidenciável também atacou a condução da área de ciência, tecnologia e inovação.
Caiado afirmou que Lula teria dito que a inteligência artificial não é necessária no Brasil e usou a declaração para questionar a postura do governo diante da modernização tecnológica.
Também criticou a estrutura do setor e disse que a pasta enfrenta falta de recursos.