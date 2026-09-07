Caiado critica Lula por segurança e cobra mais investimento em ciência e tecnologia

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) participou nesta segunda-feira, 7, do desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Goiânia, na Avenida Tocantins, no Centro da capital.

Antes do início da cerimônia, marcada para as 8h, Caiado e o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), fizeram a tradicional revista às tropas em um jipe aberto do Exército Brasileiro, a partir do Palácio das Esmeraldas.

Durante a agenda, Caiado também fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com foco em segurança pública, corrupção e ciência e tecnologia.

Caiado critica governo Lula na segurança pública

Caiado acusou o governo federal de ter “devolvido o Brasil ao crime, à corrupção e ao maltrato das pessoas” e afirmou haver “conivência com o crime no Brasil”.

Para sustentar a crítica, citou casos de moradores submetidos à atuação de facções e afirmou que parte da população perdeu a liberdade de ir e vir.

O candidato também disse que Lula não teria autoridade moral para falar em patriotismo ou soberania nacional.

Candidato ataca credibilidade das instituições

Caiado afirmou haver “total falta de credibilidade nas instituições do governo federal” e disse que órgãos da União estariam desorganizados e envolvidos em corrupção.

Segundo ele, esse cenário compromete a confiança na atual gestão.

Caiado critica política de ciência e tecnologia

O presidenciável também atacou a condução da área de ciência, tecnologia e inovação.

Caiado afirmou que Lula teria dito que a inteligência artificial não é necessária no Brasil e usou a declaração para questionar a postura do governo diante da modernização tecnológica.

Também criticou a estrutura do setor e disse que a pasta enfrenta falta de recursos.