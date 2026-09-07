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Sheinbaum rebate Trump: 'México não é e não será colônia'

Presidente mexicana reagiu horas depois de Trump publicar imagem que retrata países da América do Norte e Central como territórios dos Estados Unidos

Sheinbaum: "Temos orgulho de ser uma nação livre" (Yuri CORTEZ/AFP)

Sheinbaum: "Temos orgulho de ser uma nação livre" (Yuri CORTEZ/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 20h38.

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A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rebateu Donald Trump nesta segunda-feira, 7, horas após o presidente americano publicar uma imagem que mostra Canadá, México, Groenlândia, Cuba e outros países da América Central sob a bandeira dos Estados Unidos.

"Neste mês de orgulho nacional, reafirmamos que o México não é e não será uma colônia ou protetorado de nenhum país estrangeiro. , independente e soberana", escreveu Sheinbaum em publicação no X (antigo Twitter).

A imagem compartilhada por Trump nas redes sociais é mais uma de uma sequência de provocações do presidente americano contra países da região.

Só nesta segunda, ele também publicou um mapa em que o estado americano do Novo México aparece renomeado como "Nova América".

Trump agora quer 'posse' da Lua

No domingo, 6, Trump compartilhou uma imagem da Lua acompanhada da frase “The Moon Is Ours”, “A Lua é nossa”, em tradução livre.

A publicação integrou uma sequência de imagens e memes compartilhados pelo presidente, muitos deles produzidos com inteligência artificial, como ele afirmou posteriormente.

Os Estados Unidos podem reivindicar a Lua?

Pelas regras internacionais citadas no material, nenhum país é proprietário da Lua.

O Tratado do Espaço Exterior de 1967, assinado pelos Estados Unidos e por mais de 100 países, estabelece que o espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes, não pode ser objeto de apropriação nacional.

O tratado permite a exploração e o uso do espaço. Também há interpretações jurídicas que admitem a extração de recursos por países e empresas privadas, mas isso não equivale à soberania sobre a Lua.

Trump compartilhou outras imagens geradas por IA

A publicação sobre a Lua fez parte de uma série de conteúdos compartilhados pelo presidente no domingo.

Entre eles estavam representações de Trump em cenários futuristas, imagens com robôs e publicações sobre política e relações internacionais.

Nos últimos meses, o presidente dos Estados Unidos tem usado com frequência crescente imagens e memes gerados por IA no Truth Social, misturando sátira, promoção política e representações fictícias.

Trump também compartilhou uma montagem sugerindo a troca do nome do estado do Novo México para “New America”. Ele afirmou que muitas pessoas teriam sugerido a alteração, mas não deixou claro se a publicação representava uma proposta séria ou uma brincadeira.

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