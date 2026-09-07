Em Copacabana, Cury manda abraço a Mendonça e pede transparência no STF

Em ato de campanha em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 7, o candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) declarou apoio ao ministro André Mendonça e defendeu a atuação independente de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu queria enviar um abraço especial ao ministro André Mendonça”, disse o candidato ao final de seu discurso.

Após o ato, Cury afirmou à imprensa, segundo o jornal O Globo, que Mendonça e Edson Fachin, presidente do STF, devem ter independência em investigações.

“Eu defendo que o ministro André Mendonça e o ministro Fachin possam ter independência para investigarem qualquer ato de corrupção”, afirmou.

Sem citar Alexandre de Moraes, Cury disse que as investigações devem acontecer “doa a quem doer” e defendeu que integrantes do STF não sejam poupados.

Na semana passada, foram divulgadas conversas entre Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, e Moraes. As informações aparecem em relatório da Polícia Federal produzido por determinação de Mendonça, que é relator das investigações sobre o banco.

Críticas a Lula e Flávio

Cury também direcionou críticas a Lula e Flávio Bolsonaro, que, segundo ele, representam polarização política. “O Brasil vive guerra de egos”, afirmou, segundo O Globo. Em outro momento, disse que os candidatos “nunca plantaram uma horta e querem definir o futuro da agricultura do Brasil”.

O candidato defendeu a ideia de que o país não deve ser dividido entre dois lados. “Mentiram para nós que temos dois barcos. Mas temos um barco só, chamado família brasileira”, declarou.

Entre as propostas mencionadas no ato, Cury citou medidas de financiamento para microempresas e ações de combate ao feminicídio. A proposta envolvendo drones, que havia ganhado repercussão após sua participação em sabatinas, não foi mencionada.

(Com informações do jornal O Globo)