Datafolha: Cleitinho lidera disputa em Minas Gerais com 32%; Petrus e Kalil têm 12%

Cleitinho: senador lidera corrida ao governo de MG (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)
Repórter
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 19h11.
Última atualização em 22 de agosto de 2026 às 09h43.
Cleitinho Azevedo (Republicanos) na frente da disputa pelo governo de Minas Gerais, com 32% das intenções de voto no primeiro turno, mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21.
Enquanto isso, Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) aparecem empatados em segundo lugar, com 12% cada.
Na sequência do levantamento, nenhum outro nome passa dos 4%. Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel (MDB) dividem a terceira posição, todos com 4%.
O total de eleitores que disseram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato chegou a 14%, e os indecisos somam 13%.
Sem estimular o eleitor com os nomes dos candidatos, Cleitinho ainda lidera na pesquisa, mas cai para 15% das citações. Patrus Ananias e Kalil aparecem com 3% cada, e o ex-governador Zema (Novo), que não constava na lista estimulada, soma 2%. Mateus Simões tem 1%.
Enquanto isso, 64% dos entrevistados não souberam citar espontaneamente um nome para o governo do estado, e outros 6% disseram voto em branco, nulo ou nenhum candidato.
O levantamento também mediu a rejeição a cada candidato. Patrus Ananias tem a maior rejeição entre os nomes testados, com 29%, seguido por Alexandre Kalil, com 23%. Flávio Roscoe aparece com 17% de rejeição.
Cleitinho, o líder nas intenções de voto, tem rejeição de 14%, alcançando mesmo patamar de Mateus Simões, também com 14%.
Apenas 4% dos entrevistados disseram que votariam em qualquer um dos candidatos, sem rejeitar nenhum, enquanto 7% afirmaram rejeitar todos. Outros 17% não souberam responder.
A pesquisa ouviu 1.204 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.