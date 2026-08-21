Datafolha: Cleitinho lidera disputa em Minas Gerais com 32%; Petrus e Kalil têm 12%

Cleitinho Azevedo (Republicanos) na frente da disputa pelo governo de Minas Gerais, com 32% das intenções de voto no primeiro turno, mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21.

Enquanto isso, Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) aparecem empatados em segundo lugar, com 12% cada.

Na sequência do levantamento, nenhum outro nome passa dos 4%. Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel (MDB) dividem a terceira posição, todos com 4%.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%

32% Patrus Ananias (PT): 12%

12% Alexandre Kalil (PDT): 12%

12% Mateus Simões (PSD): 4%

4% Flávio Roscoe (PL): 4%

4% Gabriel (MDB): 4%

4% Professor Túlio Lopes (PCB): 2%

2% Rafael Duda (PSTU): 1%

1% Ben Mendes (Missão): 1%

1% Indira Xavier (UP): 1%

1% Henrique Áreas (PCO): 0%

0% Em branco/nulo/nenhum: 14%

14% Indecisos: 13%

O total de eleitores que disseram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato chegou a 14%, e os indecisos somam 13%.

Pergunta espontânea

Sem estimular o eleitor com os nomes dos candidatos, Cleitinho ainda lidera na pesquisa, mas cai para 15% das citações. Patrus Ananias e Kalil aparecem com 3% cada, e o ex-governador Zema (Novo), que não constava na lista estimulada, soma 2%. Mateus Simões tem 1%.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 15%

15% Patrus Ananias (PT): 3%

3% Alexandre Kalil (PDT): 3%

3% Zema (Novo): 2%

2% Mateus Simões (PSD): 1%

1% Outras respostas: 6%

6% Indecisos: 64%

64% Em branco/nulo/nenhum: 6%

Enquanto isso, 64% dos entrevistados não souberam citar espontaneamente um nome para o governo do estado, e outros 6% disseram voto em branco, nulo ou nenhum candidato.

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição a cada candidato. Patrus Ananias tem a maior rejeição entre os nomes testados, com 29%, seguido por Alexandre Kalil, com 23%. Flávio Roscoe aparece com 17% de rejeição.

Cleitinho, o líder nas intenções de voto, tem rejeição de 14%, alcançando mesmo patamar de Mateus Simões, também com 14%.

Patrus Ananias (PT): 29%

29% Alexandre Kalil (PDT): 23%

23% Flávio Roscoe (PL): 17%

17% Cleitinho Azevedo (Republicanos): 14%

14% Mateus Simões (PSD): 14%

14% Ben Mendes (Missão): 13%

13% Rafael Duda (PSTU): 12%

12% Gabriel (MDB): 12%

12% Henrique Áreas (PCO): 11%

11% Indira Xavier (UP): 11%

11% Professor Túlio Lopes (PCB): 11%

11% Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 4%

4% Rejeita todos/não votaria em nenhum: 7%

7% Não sabe: 17%

Apenas 4% dos entrevistados disseram que votariam em qualquer um dos candidatos, sem rejeitar nenhum, enquanto 7% afirmaram rejeitar todos. Outros 17% não souberam responder.

A pesquisa ouviu 1.204 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.