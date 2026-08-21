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Datafolha: Cleitinho lidera disputa em Minas Gerais com 32%; Petrus e Kalil têm 12%

Senador abre vantagem sobre os demais candidatos, enquanto 14% declaram voto em branco ou nulo

Cleitinho: senador lidera corrida ao governo de MG (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)

Cleitinho: senador lidera corrida ao governo de MG (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 19h11.

Última atualização em 22 de agosto de 2026 às 09h43.

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Cleitinho Azevedo (Republicanos) na frente da disputa pelo governo de Minas Gerais, com 32% das intenções de voto no primeiro turno, mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21.

Enquanto isso, Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) aparecem empatados em segundo lugar, com 12% cada. 

Na sequência do levantamento, nenhum outro nome passa dos 4%. Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel (MDB) dividem a terceira posição, todos com 4%.

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%
  • Patrus Ananias (PT): 12%
  • Alexandre Kalil (PDT): 12%
  • Mateus Simões (PSD): 4%
  • Flávio Roscoe (PL): 4%
  • Gabriel (MDB): 4%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 2%
  • Rafael Duda (PSTU): 1%
  • Ben Mendes (Missão): 1%
  • Indira Xavier (UP): 1%
  • Henrique Áreas (PCO): 0%
  • Em branco/nulo/nenhum: 14%
  • Indecisos: 13%

O total de eleitores que disseram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato chegou a 14%, e os indecisos somam 13%. 

Pergunta espontânea

Sem estimular o eleitor com os nomes dos candidatos, Cleitinho ainda lidera na pesquisa, mas cai para 15% das citações. Patrus Ananias e Kalil aparecem com 3% cada, e o ex-governador Zema (Novo), que não constava na lista estimulada, soma 2%. Mateus Simões tem 1%.

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 15%
  • Patrus Ananias (PT): 3%
  • Alexandre Kalil (PDT): 3%
  • Zema (Novo): 2%
  • Mateus Simões (PSD): 1%
  • Outras respostas: 6%
  • Indecisos: 64%
  • Em branco/nulo/nenhum: 6%

Enquanto isso, 64% dos entrevistados não souberam citar espontaneamente um nome para o governo do estado, e outros 6% disseram voto em branco, nulo ou nenhum candidato.

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição a cada candidato. Patrus Ananias tem a maior rejeição entre os nomes testados, com 29%, seguido por Alexandre Kalil, com 23%. Flávio Roscoe aparece com 17% de rejeição.

Cleitinho, o líder nas intenções de voto, tem rejeição de 14%, alcançando mesmo patamar de Mateus Simões, também com 14%. 

  • Patrus Ananias (PT): 29%
  • Alexandre Kalil (PDT): 23%
  • Flávio Roscoe (PL): 17%
  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 14%
  • Mateus Simões (PSD): 14%
  • Ben Mendes (Missão): 13%
  • Rafael Duda (PSTU): 12%
  • Gabriel (MDB): 12%
  • Henrique Áreas (PCO): 11%
  • Indira Xavier (UP): 11%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 11%
  • Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 4%
  • Rejeita todos/não votaria em nenhum: 7%
  • Não sabe: 17%

Apenas 4% dos entrevistados disseram que votariam em qualquer um dos candidatos, sem rejeitar nenhum, enquanto 7% afirmaram rejeitar todos. Outros 17% não souberam responder.

A pesquisa ouviu 1.204 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.  

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