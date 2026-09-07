Paulinho da Força anuncia apoio a Augusto Cury na disputa pela Presidência

Presidente nacional do partido Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou nesta segunda-feira, 7, que vai declarar apoio pessoal à candidatura de Augusto Cury (Avante) à Presidência da República. O anúncio oficial será feito em um evento marcado para as 17h (horário de Brasília) de terça-feira, 8.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Paulinho disse que o Solidariedade declarou neutralidade, permitindo que seus candidatos a deputado estadual e federal apoiem qualquer nome na disputa presidencial. Por isso, ressaltou que sua manifestação será de caráter pessoal.

"Eu estava até pensando em anular o voto, mas apareceu alguém que pode representar o que penso, que é sair dessa polarização, discutir um Brasil para valer, discutir os problemas do país", disse. "Eu não aguento mais essa polarização."

Para o deputado, o escritor pode representar uma alternativa à divisão política e colocar em discussão os principais problemas do país. "Acho que ele pode representar o que o Brasil precisa e fazer com que o Brasil possa ser um país de todos, e não um país de um lado ou de outro", disse.

O presidente do Solidariedade decidiu não disputar a reeleição para deputado federal em meio ao risco de não conseguir renovar o mandato. Com a decisão, abriu caminho para que seu filho, Alexandre Pereira, dispute uma vaga na Casa.

Na Câmara, Paulinho foi relator do projeto de lei da Anistia, que busca conceder perdão de penas e anular condenações de envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e manifestações correlatas, se indispondo com a base progressista que foi sua origem.