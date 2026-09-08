Pesquisa Quaest em Pernambuco: Diferença entre Lyra e Campos cai para 6 pontos

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com 43% das intenções de voto para o governo do Estado, contra 37% do prefeito do Recife, João Campos (PSB), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Raquel oscilou de 44% para 43% desde o levantamento anterior, divulgado em 25 de agosto. João Campos passou de 36% para 37%. A diferença entre os dois caiu para 6 pontos.

Já Ivan Moraes (PSOL) tem 1%, enquanto Renan Hallais (Missão) aparece com 1%. Professora Camila (UP), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) registraram 0%. Os indecisos somam 12%, e 6% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não pretendem votar.

Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 44% em agosto);

43% (eram 44% em agosto); João Campos (PSB): 37% (eram 36%);

37% (eram 36%); Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1)%;

1% (era 1)%; Renan Hallais (Missão): 1% (era 0%);

1% (era 0%); Professora Camila (UP): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Indecisos: 12% (eram 12%);

12% (eram 12%); Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 7%).

A pesquisa também mostra aumento no número de eleitores que consideram sua escolha definitiva: 76%, ante 72% no levantamento anterior. Outros 23% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro.

Segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Raquel e João, a governadora aparece com 45%, enquanto o prefeito tem 39%. No levantamento anterior, os índices eram de 47% e 37%, respectivamente. Os indecisos somam 10%, e 6% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Raquel tem 33% e João Campos, 24%. Os indecisos representam 40% dos entrevistados.