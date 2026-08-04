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Social commerce não é live nem creator: por que o formato não define a estratégia

Confundir ferramentas com o fenômeno pode levar empresas a medir resultados de forma equivocada. Entenda por que a função deve vir antes do formato e como a inteligência artificial amplia essa transformação

Social commerce não é live nem creator: por que o formato não define a estratégia (Divulgação)

Social commerce não é live nem creator: por que o formato não define a estratégia (Divulgação)

Francisco Saraiva Junior
Francisco Saraiva Junior

Autor colaborador

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 16h24.

Última atualização em 4 de agosto de 2026 às 16h26.

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Os quatro deslocamentos ajudam a compreender por que social commerce não pode ser reduzido aos formatos mais visíveis do momento. 

O creator, a live e a loja dentro do aplicativo são portadores do fenômeno: formas  concretas e historicamente situadas de organizar determinadas funções. Nenhum deles representa, sozinho, a essência do social commerce

A prova pode ser observada em situações cotidianas.

Existe social commerce sem creator profissional, como ocorre quando uma revendedora administra grupos de WhatsApp, apresenta produtos, conhece suas clientes e orienta a escolha por meio da conversa. 

Existe social commerce sem live, como acontece em comunidades nas quais avaliações, resenhas e recomendações ajudam a formar a decisão de compra. 

Existe social commerce sem loja nativa, como no pedido que nasce em uma conversa, é negociado por mensagem e termina com um pagamento por Pix. 

Quando o fenômeno continua existindo mesmo depois da retirada de um formato específico, esse formato não pode ser aquilo que o define. 

Essa distinção parece conceitual, mas possui consequências diretamente gerenciais.  Uma empresa que define social commerce pela live tende a medir apenas o resultado da live. Uma organização que o define pela loja dentro do aplicativo pode interpretar a retirada do checkout nativo como o desaparecimento do fenômeno. Uma marca que o  associa exclusivamente a creators pode ignorar comunidades, avaliações e relações entre  consumidores. 

O formato passa a funcionar como régua, e tudo o que não cabe nele deixa de ser  percebido. 

Por que a compreensão precisa preceder a estratégia 

A falta de uma definição estável produz pelo menos três custos

O primeiro é a decisão por imitação. A empresa copia aquilo que está visível no mercado  sem identificar qual problema pretende resolver. Uma live pode ajudar na demonstração  de uso e na descoberta, mas não resolverá necessariamente uma fragilidade relacionada à  entrega, à autenticidade do vendedor ou à ausência de avaliações confiáveis. 

O segundo é a medição equivocada. Quando social commerce é tratado como mais um  canal, a análise costuma se concentrar na última etapa da conversão. Essa lógica pode  atribuir todo o valor ao ambiente em que a venda foi concluída e ignorar o conteúdo, a  conversa, a recomendação ou a comunidade que formaram a demanda. 

O terceiro é a fragilidade diante da mudança. Quem define o fenômeno por uma  configuração específica precisa reconstruir sua interpretação sempre que a plataforma  altera uma funcionalidade. O formato muda e a empresa conclui que o fenômeno morreu,  quando ele pode apenas ter assumido outra configuração. 

Compreender a estrutura permite experimentar com mais critério, medir funções e adaptar formatos sem perder a referência estratégica.

Afinal, o que define social commerce? 

Uma forma prática de delimitar o fenômeno é observar se a sociabilidade cumpre um papel constitutivo na formação da demanda e se existe um caminho operante entre essa  mediação social e a compra. 

Duas perguntas ajudam a realizar esse diagnóstico. 

A primeira é: se retirarmos a interação, o conteúdo, a recomendação e a prova social, a demanda ainda se formaria da mesma maneira? 

Quando a resposta é negativa, a sociabilidade não está apenas decorando a venda. Ela  participa de sua produção. 

A segunda é: existe uma rota concreta entre essa mediação e a transação? 

Essa rota pode ser um checkout nativo, um link, um carrinho, uma conversa com o  vendedor ou uma orientação de pagamento. O formato varia, mas precisa haver um  percurso possível até a compra. 

Esse critério evita dois excessos. De um lado, impede que social commerce seja reduzido  à compra concluída dentro de uma rede social. De outro, evita que qualquer publicação de  marca, interação ou campanha de engajamento seja classificada como social commerce. 

O coração do fenômeno está na mediação social da jornada comercial: pessoas,  conteúdos, sinais de confiança e mecanismos de recomendação participam da formação  da demanda e se conectam a uma possibilidade efetiva de transação. 

A inteligência artificial atravessa todo o sistema 

Há uma razão adicional para que essa compreensão se torne urgente: a inteligência artificial não aparece apenas como mais uma ferramenta ou mais um formato de social  commerce. 

Ela atravessa todo o sistema. 

A IA participa do ranqueamento do feed, da recomendação de produtos, da produção e  seleção de conteúdo, da análise de avaliações, da distribuição de alcance e da  personalização da jornada. 

À medida que agentes digitais ganham capacidade para  pesquisar, comparar e realizar tarefas em nome das pessoas, a mediação algorítmica  tende a assumir uma função ainda mais ampla. Isso significa que compreender social commerce somente a partir dos formatos atuais  seria compreender o fenômeno de ontem.

Creators, lives, comunidades e lojas nativas continuarão relevantes, mas serão progressivamente modulados por sistemas que decidem o que ganha visibilidade, qual conteúdo chega a cada pessoa, quais recomendações aparecem e como diferentes  etapas da jornada se conectam. 

A IA não substitui a dimensão social. Ela reorganiza sua escala, sua velocidade e sua  capacidade de coordenação. 

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Primeiro a função, depois o formato 

A pergunta mais útil para uma empresa não é simplesmente “como fazer social  commerce?” nem “qual plataforma devemos adotar?”. 

Antes disso, é necessário identificar qual função precisa ser fortalecida dentro da jornada. 

O problema está na descoberta? Na confiança? Na produção de conteúdo? Na  recomendação? Na interação? Na distância entre interesse e compra? Na dependência de  uma plataforma? 

Depois dessa resposta, será possível avaliar se a solução adequada envolve uma live, um  creator, uma comunidade, avaliações, conteúdo produzido por clientes, venda  conversacional ou integração transacional. 

Sem essa compreensão, a empresa pode adotar o formato certo pelas razões erradas e  descartá-lo antes mesmo de entender o que deveria medir. 

Social commerce não é a plataforma da vez. É uma transformação na forma como a demanda se forma, a confiança circula, o consumidor participa e o comércio é coordenado. 

Quem começa pelo formato segue o movimento do mercado. Quem começa pela função desenvolve critérios para decidir onde, como e por que investir.

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