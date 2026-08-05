Exclusivo: Mastercard foca no transporte público para impulsionar pagamento por aproximação

As campanhas de meios de pagamento sempre venderam benefícios como segurança, parcelamento ou programas de pontos. Agora, o objetivo é mostrar como a tecnologia de pagamento por aproximação elimina pequenas fricções da rotina. É nessa direção que a Mastercard lança "Aproxima e Vai", estrelada pelo velocista Thiago André.

Na ação, o atleta corre cerca de 800 metros entre as estações Trianon-MASP e Consolação, na Avenida Paulista, tentando embarcar no mesmo trem do metrô. O desafio termina diante da catraca, onde o pagamento por aproximação simboliza a última etapa da jornada.

"Para quem vive em grandes cidades como São Paulo, a corrida para usar o metrô e não se atrasar faz parte da rotina. Queríamos traduzir essa experiência de uma forma surpreendente e relevante. O Thiago, atleta olímpico e bicampeão sul-americano, representa como poucos a busca pela performance, precisão e ganho de tempo", explica Taciana Lopes, vice-presidente sênior de Comunicação e Marketing da Mastercard.

Disputa pela experiência

Ainda que o pagamento por aproximação não seja novidade para boa parte dos brasileiros, o desafio para empresas como a Mastercard é ampliar os momentos em que a tecnologia é utilizada.

"A Mastercard foi pioneira na introdução dos pagamentos por aproximação na América Latina e tem trabalhado continuamente para ampliar a aceitação dessa tecnologia nos momentos e locais em que ela pode gerar mais valor para consumidores e estabelecimentos", afirma Lopes.

A executiva destaca que a companhia tem atuado na expansão do ecossistema de pagamentos digitais e apostado em parcerias para tornar a experiência cada vez mais acessível e integrada à rotina das pessoas.

O transporte público tornou-se um dos principais territórios dessa estratégia.

"No transporte público, por exemplo, já estamos presentes em 100% das catracas das estações de trem de São Paulo e nas linhas Azul, Verde e Vermelha do Metrô de São Paulo, além de operar em mais de 30 sistemas de transporte distribuídos por 25 cidades brasileiras e no Distrito Federal, incluindo ônibus, trens e barcas", diz.

Segundo a Mastercard, no primeiro semestre deste ano, o volume de pagamentos por aproximação da bandeira em sistemas de transporte cresceu 28% em relação ao mesmo período de 2025.

"Quando o consumidor percebe o ganho de tempo na catraca do metrô ou do ônibus, esse hábito acaba se consolidando para todas as outras compras do dia a dia."

Funcionalidade vira entretenimento

Na avaliação da executiva, a expansão desse ecossistema acompanha uma mudança mais ampla no comportamento do consumidor, que passa a valorizar experiências cada vez mais fluidas.

"Nosso objetivo é eliminar atritos da jornada de pagamento. Quando a tecnologia funciona de forma intuitiva, ela permite que as pessoas ganhem tempo para o que realmente importa."

Além de Thiago André, a estratégia se estende às redes sociais, onde influenciadores ligados à corrida, mobilidade, tecnologia, humor e lifestyle reproduzem situações cotidianas em que o pagamento por aproximação reduz etapas da jornada.

Segundo Taciana, a intenção é aproximar a inovação de histórias reais.

"O marketing mais eficaz é aquele capaz de traduzir soluções tecnológicas em histórias humanas, leves e identificáveis, criando conexões genuínas com o público", finaliza.