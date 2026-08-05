Motorola reforça posicionamento premium com patrocínio ao Nubank Arte Lab

O Nubank Arte Lab, novo espaço de cultura situado no Conjunto Nacional, em São Paulo, anunciou a Motorola como patrocinadora máster.

A parceria reforça um posicionamento que a Motorola vem trabalhando há pelo menos três anos, o chamado lifestyle tech. A estratégia coloca a empresa de tecnologia comunicando seus produtos não apenas por especificações técnicas, mas pela associação a setores de lifestyle, como moda, cultura e bem-estar.

No espaço da Avenida Paulista, dedicado à arte, tecnologia e inovação, a Motorola promete desenvolver ativações com seus aparelhos, experiências voltadas à inteligência artificial, ações com influenciadores e conteúdos ligados à fotografia, ao design e à inovação.

De olho no consumidor premium

A companhia vem trabalhando o conceito de lifestyle tech desde 2023, quando lançou uma campanha global para reposicionar a marca. Na ocasião, a empresa passou a destacar seus produtos não apenas por atributos como câmera ou desempenho, mas também por elementos ligados ao estilo e à autoexpressão.

A parceria com a Pantone, por exemplo, ajudou a definir as cores dos aparelhos e influenciou o design das coleções.

Segundo Stella Colucci, diretora de marketing da Motorola Brasil, a ideia com o patrocínio ao Nubank Arte Lab é apresentar o portfólio premium da marca em um ambiente cultural e criativo.

Estratégia de posicionamento

"Mais do que apoiar um espaço dedicado à arte e à tecnologia, queremos criar conexões genuínas com o público, apresentando nossos produtos em um contexto inspirador e demonstrando como eles podem potencializar a criatividade e transformar a forma como as pessoas registram, compartilham e vivem suas experiências", afirma a executiva.

Com 2.700 m², o Nubank Arte Lab foi concebido para ser o maior espaço do país totalmente planejado para receber iniciativas de diferentes segmentos da economia criativa.

A inauguração acontece na segunda quinzena de agosto. A primeira mostra imersiva será "O Mundo de Tarsila", exposição inédita que celebra os 140 anos de Tarsila do Amaral.