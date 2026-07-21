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Fase de grupos copa 2026

Veja quando será o primeiro jogo do Brasil após a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira volta a campo na Data Fifa de setembro e já tem dois jogos confirmados contra a Austrália

Carlo Ancelotti: o Brasil volta a campo na Data Fifa de setembro (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Carlo Ancelotti: o Brasil volta a campo na Data Fifa de setembro (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 21 de julho de 2026 às 06h45.

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A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou a campanha da Seleção Brasileira no torneio e também deu início a um novo ciclo. Com o fim oficial do Mundial, o Brasil já começa a preparação para a Copa do Mundo de 2030, que será disputada em seis países.

A despedida precoce da equipe comandada por Carlo Ancelotti aconteceu diante dos noruegueses, que venceram por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland, encerrando o sonho brasileiro de conquistar o hexacampeonato. Agora, as atenções da comissão técnica e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se voltam para o planejamento do próximo ciclo.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira voltará a campo pela primeira vez após o Mundial na Data Fifa de setembro. Os dois primeiros compromissos já estão confirmados.

O Brasil enfrentará a Austrália em dois amistosos, marcados para os dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane, em território australiano.

Além dessas partidas, a Data Fifa se estende até o dia 6 de outubro, e a expectativa é que a Seleção dispute um terceiro amistoso na Ásia. A CBF, no entanto, ainda não confirmou o adversário nem o local da possível partida.

Primeiro ciclo completo de Ancelotti

Os amistosos também marcarão o início do primeiro ciclo completo de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. O treinador italiano renovou seu contrato antes da disputa da Copa do Mundo de 2026 e agora terá quatro anos para preparar a equipe visando o Mundial de 2030.

Diferentemente do período que antecedeu a última Copa, quando assumiu a equipe com pouco tempo de trabalho, Ancelotti terá a oportunidade de mais tempo de trabalho, acompanhar mais atletas e promover mudanças no elenco.

Após a eliminação para a Noruega, a tendência é que a Seleção Brasileira passe por uma renovação. A expectativa é de que a primeira convocação para os amistosos contra a Austrália abra espaço para novos nomes na Seleção Brasileira.

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