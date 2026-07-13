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Fase de grupos copa 2026

Lula sugere a Ancelotti uso de robô para Seleção Brasileira: 'Que vergonha'

Presidente criticou o retorno de apenas Danilo no voo da CBF após a eliminação e citou robô desenvolvido por estudantes durante evento no ABC paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de julho de 2026 às 18h17.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta segunda-feira, 13, o retorno da delegação da Seleção Brasileira após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo e criticou o fato de poucos atletas terem embarcado no voo fretado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de volta ao país.

A declaração ocorreu durante visita ao Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul (SP), quando Lula falava sobre inovação e o uso da robótica na indústria. Ao mencionar um dos robôs apresentados no local, o presidente aproveitou para fazer uma referência ao técnico Carlo Ancelotti e à Seleção Brasileira.

"Eu vi um robô ali que eu até mandei um recado pro Ancelotti, o técnico da Seleção Brasileira, aquela que foi com um monte de gente e voltou sozinha. Quase não tinha ninguém pra voltar no avião da Seleção. Gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião, o resto ficou tudo lá. Se tivessem ganho, estava todo mundo dançando ali", afirmou.

A fala faz referência ao voo da CBF que desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada de quarta-feira, três dias depois da derrota para a Noruega. Entre os jogadores convocados, apenas Danilo, do Flamengo, retornou ao Brasil na aeronave. Também estavam no voo integrantes da comissão técnica, incluindo Carlo Ancelotti, além de funcionários e representantes da delegação.

De acordo com o site Globo Esporte, a viagem de retorno no avião fretado não era obrigatória. Os demais atletas optaram por deixar os Estados Unidos diretamente para seguir viagem durante o período de férias ou retornar aos países onde defendem seus clubes. Além de Danilo, outros seis convocados atuam no futebol brasileiro, entre eles Léo Pereira, Lucas Paquetá, Alex Sandro e Neymar Jr., jogador do Santos.

Durante o evento, Lula também fez uma brincadeira ao elogiar um robô desenvolvido por estudantes da instituição. Após prometer apoio do BNDES para a realização de um campeonato de ciências, o presidente comparou o desempenho da máquina ao de atacantes de destaque do futebol internacional e sugeriu, em tom de brincadeira, que Ancelotti contratasse o equipamento para a Seleção.

"O menino fez um robô agressivo, cara. Parecia o Mbappé, o Haaland. O robô manda a bola lá pra cima. E eu dei o recado pro Ancelotti: se quiser contratar, contrata esse robô, porque ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo", declarou.

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