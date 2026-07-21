Real Madrid termina a Copa como o clube com mais gols; veja o ranking

A ausência de jogadores do Real Madrid na convocação da Espanha para a Copa do Mundo gerou debates antes do início do torneio. No fim da competição, porém, o clube encontrou outra forma de protagonismo: terminou o Mundial como o time com mais gols marcados por seus jogadores.

Ao todo, atletas do Real balançaram as redes 22 vezes, liderando o ranking de clubes que mais contribuíram ofensivamente na competição.

Grande parte desse desempenho passou pelos pés de Kylian Mbappé. Artilheiro da Copa, o atacante francês marcou dez gols, igualando sozinho a produção ofensiva de toda a seleção brasileira durante o torneio.

Além dele, Jude Bellingham anotou sete gols pela Inglaterra, Vinicius Júnior marcou quatro pelo Brasil e Arda Güler fez um pela Turquia, completando a lista de jogadores madridistas que deixaram sua marca.

PSG e Arsenal completam o pódio

O segundo lugar ficou com o Paris Saint-Germain, que teve 16 gols anotados por seus atletas. O principal destaque foi Ousmane Dembélé, autor de seis gols pela França. Bradley Barcola marcou três vezes, enquanto outros sete jogadores contribuíram com um gol cada, entre eles Fabián Ruiz, Achraf Hakimi e Gonçalo Ramos.

Fechando o pódio aparece o Arsenal, com 13 gols. Os ingleses tiveram como principais artilheiros Bukayo Saka e Kai Havertz, ambos com três gols. Leandro Trossard e Mikel Merino marcaram duas vezes cada.

A goleada da Inglaterra sobre a França por 6 a 4 na disputa do terceiro lugar teve peso importante nesse levantamento. Saka, por exemplo, marcou seus três gols na Copa justamente naquela partida.

Premier League domina entre os clubes

Logo atrás aparecem Bayern de Munique, Inter Miami, Crystal Palace e Sunderland, todos empatados com oito gols.

O Bayern contou principalmente com Harry Kane, autor de seis gols. Já o Inter Miami teve uma curiosidade: todos os oito gols do clube foram marcados por Lionel Messi.

Crystal Palace e Sunderland, representantes da Premier League, também surpreenderam. O senegalês Ismaïla Sarr marcou quatro vezes pelo Palace, enquanto o holandês Brian Brobbey fez três gols representando o Sunderland.

O desempenho dos clubes ingleses reforça a força ofensiva da Premier League, que terminou como a liga com mais gols marcados por seus jogadores ao longo da Copa do Mundo.

Palmeiras lidera entre os brasileiros

Entre os clubes brasileiros, apenas o Palmeiras teve mais de um jogador balançando as redes. Mauricio, defendendo o Paraguai, e Jhon Arias, pela Colômbia, marcaram um gol cada.

Os demais representantes nacionais tiveram um artilheiro cada: Agustín Canobbio (Fluminense), Gonzalo Plata (Flamengo) e Neymar (Santos).