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Fase de grupos copa 2026

Os nomes que podem ganhar espaço no Brasil para a Copa de 2030

Com a eliminação no Mundial de 2026, a Seleção inicia a preparação visando 2030 e novos jogadores devem ganhar espaço

Carlo Ancelotti: Com a eliminação diante da Noruega, o Brasil foca no ciclo de 2030 (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Carlo Ancelotti: Com a eliminação diante da Noruega, o Brasil foca no ciclo de 2030 (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 12 de julho de 2026 às 06h38.

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A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 marcou o fim do sonho do hexacampeonato para a Seleção Brasileira. Agora, o foco do Brasil passa a ser o ciclo para o Mundial de 2030.

Com a permanência de Carlo Ancelotti no comando da Seleção, a tendência é que a Amarelinha passe por um processo de renovação, algo comum após cada Copa do Mundo. Assim, jogadores que ficaram fora da última convocação ou que ainda aguardam uma oportunidade devem ganhar espaço ao longo dos próximos quatro anos.

Goleiros

A disputa pela meta brasileira promete ganhar novos capítulos. Hugo Souza, destaque do Corinthians, já chegou a receber oportunidades antes da Copa do Mundo e pode voltar a ser lembrado. Outro nome em alta é Carlos Miguel, do Palmeiras, que vive boa fase no futebol brasileiro. Quem também deve seguir no radar é Bento, que esteve muito próximo de integrar a lista final para o Mundial, mas acabou cortado na reta.

Zagueiros

O setor defensivo conta com uma geração promissora atuando na Europa. Beraldo, do PSG, Murilo, do Nottingham Forest, Alexsandro, do Lille, e Vitor Reis, do Manchester City, já foram observados pela comissão técnica e devem voltar a disputar espaço nas próximas convocações.

Laterais

Nas laterais, Vanderson, do Monaco, aparece como uma das principais opções para o lado direito. Pela esquerda, Kaiki Bruno desponta como um dos nomes mais promissores. Após se destacar pelo Cruzeiro, o defensor acertou sua transferência para o Como, da Itália, e pode ganhar sequência com a camisa da Seleção.

Meio-campo

Entre os meio-campistas, Gabriel Sara, do Galatasaray, e Andrey Santos, do Chelsea, já foram testados anteriormente e seguem como opções para o Brasil. João Gomes e André, companheiros no Wolverhampton, também podem voltar a ganhar espaço. Ambos chegaram a ser convocados, mas perderam espaço desde a chegada de Ancelotti.

Pontas

O ataque brasileiro continua sendo um dos setores com maior concorrência. Antony, do Betis, e Savinho, do Manchester City, aparecem como candidatos a retornar às próximas listas.

Além deles, jovens talentos começam a surgir. Kevin, do Fulham, Allan, do Palmeiras, e William Gomes, do Porto, todos com menos de 24 anos, vêm acumulando boas atuações por seus clubes e podem receber oportunidades durante o novo ciclo.

Centroavantes

A disputa pela camisa 9 também promete ser intensa. João Pedro, do Chelsea, que ficou fora da convocação final para a Copa do Mundo, deve voltar ao radar da comissão técnica.

No futebol brasileiro, Vitor Roque, do Palmeiras, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, se destacam e aparecem entre os candidatos a futuras convocações. Já Igor Jesus, do Nottingham Forest, tem se destacado no futebol inglês e também surge como opção para o setor ofensivo.

Retorno dos lesionados

Além das possíveis novidades, a Seleção também deve ganhar reforços importantes. O Brasil sofreu com diversos desfalques por lesão durante a Copa do Mundo de 2026, e quatro jogadores têm retorno esperado para o próximo ciclo.

O zagueiro Éder Militão, o lateral Wesley e os atacantes Rodrygo e Estêvão ficaram fora do Mundial por problemas físicos e devem voltar a integrar as próximas listas de Carlo Ancelotti.

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