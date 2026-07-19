Onde vai ser a próxima Copa do Mundo? Veja os países que vão sediar o torneio em 2030

Com a Copa do Mundo de 2026 encerrada, os holofotes do futebol mundial já se voltam para a próxima edição.

A Copa do Mundo de 2030 será a mais espalhada da história: disputada em seis países e três continentes, vai celebrar o centenário da competição com uma fórmula inédita aprovada pela Fifa.

Onde será a Copa do Mundo 2030?

A Copa do Mundo de 2030 terá como sedes principais três países: Espanha, Portugal e Marrocos. Ao todo, serão 20 estádios — 11 na Espanha, seis no Marrocos e três em Portugal — e 101 partidas disputadas nesses três países.

Mas a edição também terá um capítulo especial na América do Sul: três jogos serão realizados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, em homenagem ao centenário da competição. A primeira Copa do Mundo da história foi disputada no Uruguai, em 1930.

Por que três países sul-americanos também sediarão jogos?

A inclusão de Uruguai, Argentina e Paraguai foi uma decisão histórica da Fifa para celebrar os 100 anos da Copa do Mundo. Os três países apresentaram uma candidatura conjunta para sediar o torneio, mas abriram mão da proposta em troca de receber três partidas comemorativas.

Os jogos sul-americanos serão os primeiros da competição — as seleções anfitriãs estrearão em seus próprios países —, e o restante do torneio se mudará para Europa e África.

O Estádio Centenário, em Montevidéu, palco da primeira final da história em 1930, receberá a abertura das celebrações. Buenos Aires e Assunção também terão suas partidas inaugurais.

Quando será a Copa do Mundo 2030?

O torneio está marcado para acontecer entre 13 de junho e 21 de julho de 2030. Os três jogos sul-americanos do centenário serão realizados nos dias 8 e 9 de junho de 2030, antes da abertura oficial do Mundial na Europa.

Quais são os estádios e as cidades candidatas?

Os principais candidatos a receber a final são o Grand Stade Hassan II, em Casablanca, no Marrocos — o maior estádio do mundo em construção, com capacidade prevista para mais de 115 mil pessoas —, e o Santiago Bernabéu, em Madri.

A tendência é que a abertura oficial ocorra em Madri e a final em Casablanca, com Barcelona, Sevilla e Lisboa como sedes das semifinais.

Quem já está classificado para a Copa de 2030?

Por serem países anfitriões, seis seleções já têm vaga garantida na Copa de 2030, independentemente das eliminatórias:

Espanha — sede principal (e bicampeã da Copa de 2026)

— sede principal (e bicampeã da Copa de 2026) Portugal — sede principal

— sede principal Marrocos — sede principal

— sede principal Uruguai — sede das celebrações do centenário

— sede das celebrações do centenário Argentina — sede das celebrações do centenário

— sede das celebrações do centenário Paraguai — sede das celebrações do centenário

Quantas seleções vão disputar a Copa de 2030?

A Copa do Mundo de 2030 deve manter o formato de 48 seleções, inaugurado na edição de 2026. A Fifa estuda a possibilidade de expandir para 64 seleções a partir de 2030, mas a decisão ainda não foi oficializada.