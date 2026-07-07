Quem fica na Seleção? Veja quais convocados de 2026 podem disputar a Copa de 2030

A Copa do Mundo de 2026 acabou para o Brasil com a eliminação para a Noruega por 2 a 1, no último domingo, 5. Agora, a Seleção Brasileira inicia os trabalhos para o próximo ciclo de Mundial, que será disputado em 2030.

Com a permanência de Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha, o Brasil, assim como em outras Copas, deve começar uma mudança entre os jogadores convocados, renovando as lideranças e os novos rostos deverão vestir a camisa brasileira.

Reformulação da Seleção

Assim, seja por rendimento ou por idade, Carlo Ancelotti terá que escolher quais dos 26 convocados para esta Copa do Mundo podem continuar representando a Seleção e chegar até 2030.

Nomes como Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha, principais nomes da equipe, devem seguir e assumir ainda mais a função de líderes.

O goleiro Alisson terá 37 anos em 2030, mas atua em uma posição em que atletas costumam manter alto nível por mais tempo.

Carlo Ancelotti. Atletas mais jovens, como Endrick, Rayan e Danilo Santos , podem ganhar mais espaço no próximo ciclo. Além disso, Lucas Paquetá, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que são frequentemente convocados, devem seguir na lista de

Dúvidas para 2030

Nomes como Bremer, Ibañez, Ederson, Luiz Henrique e Igor Thiago tiveram poucas oportunidades durante a Copa do Mundo, mas terão 33 anos ou menos no próximo Mundial e podem seguir no radar de Carlo Ancelotti.

Porém, a lista de jogadores com mais de 33 anos em 2030 é grande: Ederson, Weverton, Marquinhos, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Douglas Santos, Fabinho e Casemiro. São atletas que fizeram parte do sistema defensivo da Seleção, o que pode gerar uma grande renovação no setor.

Neymar se aposenta da Seleção?

Por fim, Neymar, que terá 38 anos na próxima Copa do Mundo, deixou o gramado chorando após a eliminação do Brasil para a Noruega por 2 a 1 e sinalizou o fim de sua trajetória em Mundiais.

Veja quantos anos terão os convocados na Copa do Mundo de 2030