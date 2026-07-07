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Fase de grupos copa 2026

Quem fica na Seleção? Veja quais convocados de 2026 podem disputar a Copa de 2030

Após a eliminação para a Noruega, o Brasil começa a pensar no ciclo do próximo Mundial, e mudanças devem ser feitas entre os convocados

Matheus Cunha e Rayan: Brasil deve ter novidades no ciclo para a Copa de 2030 (Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Matheus Cunha e Rayan: Brasil deve ter novidades no ciclo para a Copa de 2030 (Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 7 de julho de 2026 às 05h32.

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A Copa do Mundo de 2026 acabou para o Brasil com a eliminação para a Noruega por 2 a 1, no último domingo, 5. Agora, a Seleção Brasileira inicia os trabalhos para o próximo ciclo de Mundial, que será disputado em 2030.

Com a permanência de Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha, o Brasil, assim como em outras Copas, deve começar uma mudança entre os jogadores convocados, renovando as lideranças e os novos rostos deverão vestir a camisa brasileira.

Reformulação da Seleção

Assim, seja por rendimento ou por idade, Carlo Ancelotti terá que escolher quais dos 26 convocados para esta Copa do Mundo podem continuar representando a Seleção e chegar até 2030.

Nomes como Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha, principais nomes da equipe, devem seguir e assumir ainda mais a função de líderes.

O goleiro Alisson terá 37 anos em 2030, mas atua em uma posição em que atletas costumam manter alto nível por mais tempo.

Atletas mais jovens, como Endrick, Rayan e Danilo Santos, podem ganhar mais espaço no próximo ciclo. Além disso, Lucas Paquetá, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que são frequentemente convocados, devem seguir na lista de Carlo Ancelotti.

Dúvidas para 2030

Nomes como Bremer, Ibañez, Ederson, Luiz Henrique e Igor Thiago tiveram poucas oportunidades durante a Copa do Mundo, mas terão 33 anos ou menos no próximo Mundial e podem seguir no radar de Carlo Ancelotti.

Porém, a lista de jogadores com mais de 33 anos em 2030 é grande: Ederson, Weverton, Marquinhos, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Douglas Santos, Fabinho e Casemiro. São atletas que fizeram parte do sistema defensivo da Seleção, o que pode gerar uma grande renovação no setor.

Neymar se aposenta da Seleção?

Por fim, Neymar, que terá 38 anos na próxima Copa do Mundo, deixou o gramado chorando após a eliminação do Brasil para a Noruega por 2 a 1 e sinalizou o fim de sua trajetória em Mundiais.

Veja quantos anos terão os convocados na Copa do Mundo de 2030

  • Alisson - 37 anos
  • Ederson - 36 anos
  • Weverton - 42 anos
  • Marquinhos - 36 anos
  • Gabriel Magalhães - 32 anos
  • Danilo - 38 anos
  • Léo Pereira - 34 anos
  • Bremer - 33 anos
  • Roger Ibañez - 31 anos
  • Alex Sandro - 39 anos
  • Douglas Santos - 36 anos
  • Lucas Paquetá - 32 anos
  • Bruno Guimarães - 32 anos
  • Fabinho - 36 anos
  • Casemiro - 38 anos
  • Matheus Cunha - 31 anos
  • Danilo Santos - 29 anos
  • Éderson - 30 anos
  • Luiz Henrique - 29 anos
  • Igor Thiago - 29 anos
  • Gabriel Martinelli - 29 anos
  • Vinícius Júnior - 29 anos
  • Rayan - 23 anos
  • Endrick - 23 anos
  • Neymar - 38 anos
  • Raphinha - 33 anos
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