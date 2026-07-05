Haaland marca dois, elimina o Brasil e iguala Messi e Mbappé na artilharia da Copa

O atacante Erling Haaland entrou de vez na disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 ao marcar dois gols na vitória da Noruega sobre o Brasil, neste domingo, 5, resultado que garantiu a classificação dos nórdicos às quartas de final do torneio.

Com os dois gols, Haaland chegou a sete no Mundial e igualou Kylian Mbappé, da França, e Lionel Messi, da Argentina, na liderança da artilharia.

Mbappé havia alcançado a marca no sábado ao converter um pênalti na vitória da França por 1 a 0 sobre o Paraguai.

O atacante do Manchester City, de 25 anos, abriu o placar para a Noruega aos 34 minutos do segundo tempo, de cabeça. Já nos acréscimos, fechou a vitória com um chute forte de pé esquerdo, de fora da área, que passou entre as pernas do goleiro Danilo.

O primeiro gol também foi o 62º de Haaland com a camisa da seleção norueguesa.

Artilharia da Copa do Mundo de 2026