Esporte

Fase de grupos copa 2026

Haaland marca dois, elimina o Brasil e iguala Messi e Mbappé na artilharia da Copa

Atacante da Noruega chega a sete gols no Mundial de 2026 e entra na disputa pela Chuteira de Ouro após vitória sobre a seleção brasileira

Erling Haaland está entre os titulares para o duelo contra o Brasil (PAUL ELLIS/AFP)

Erling Haaland está entre os titulares para o duelo contra o Brasil (PAUL ELLIS/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 5 de julho de 2026 às 19h45.

O atacante Erling Haaland entrou de vez na disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 ao marcar dois gols na vitória da Noruega sobre o Brasil, neste domingo, 5, resultado que garantiu a classificação dos nórdicos às quartas de final do torneio.

Com os dois gols, Haaland chegou a sete no Mundial e igualou Kylian Mbappé, da França, e Lionel Messi, da Argentina, na liderança da artilharia.

Mbappé havia alcançado a marca no sábado ao converter um pênalti na vitória da França por 1 a 0 sobre o Paraguai.

O atacante do Manchester City, de 25 anos, abriu o placar para a Noruega aos 34 minutos do segundo tempo, de cabeça. Já nos acréscimos, fechou a vitória com um chute forte de pé esquerdo, de fora da área, que passou entre as pernas do goleiro Danilo.

O primeiro gol também foi o 62º de Haaland com a camisa da seleção norueguesa.

Artilharia da Copa do Mundo de 2026

  • 7 gols: Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (França) e Lionel Messi (Argentina).
  • 5 gols: Harry Kane (Inglaterra).
  • 4 gols: Ousmane Dembélé (França), Mikel Oyarzabal (Espanha), Vinicius Júnior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).
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