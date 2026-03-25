Data Fifa: o impacto da pausa antes da Copa para os clubes

A primeira Data Fifa do ano começou na última segunda-feira, 23, e interrompeu competições em diversos países para amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho.

Nas principais ligas europeias — Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal —, os campeonatos retornam entre os dias 3 e 4 de abril. A Premier League volta no dia 10, com partidas da Copa da Inglaterra no dia 4. O Campeonato Brasileiro será retomado no dia 1º de abril.

O que é a Data Fifa?

A Data Fifa é um período do calendário oficial da Fifa reservado para jogos de seleções nacionais. Nessas datas, os clubes liberam jogadores convocados para disputar amistosos, eliminatórias ou outras competições.

Durante o período, campeonatos nacionais são interrompidos, e os clubes reorganizam rotinas de treinos e recuperação. Nesse tempo, times costumam conceder alguns dias de folga aos elencos.

O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras e atual Girona, afirma que o período combina descanso e preparação. “Nós aproveitamos para descansar um pouco a cabeça, mas o corpo continua em movimento. Mesmo nos dias de folga, seguimos uma rotina de treinos leves, controle de sono e alimentação”, diz.

Prevenção de lesões e função estratégica

Especialistas apontam que o intervalo contribui para a recuperação física e mental dos jogadores.

Para o fisioterapeuta Natanael Sousa, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, “há uma grande possibilidade de prevenção de lesões porque o período ajuda a reduzir a sobrecarga de jogos e treinamentos consecutivos.” Segundo ele, o impacto depende do controle de carga e da situação individual de cada atleta.

O médico Rodrigo Zogaib, Coordenador de Saúde do Santos, afirma que o período permite reorganizar a preparação. “A recuperação passiva dos atletas deve ser encarada como uma fase essencial do ciclo de alta performance”, explica. Ele afirma que o intervalo cria um ciclo diferente no calendário, com mais tempo entre os jogos.

Para Claudio Fiorito, presidente da P&P Sport Management Brasil, especializada no gerenciamento da carreira de atletas, a pausa tem função estratégica. "A Data Fifa é quando se pode alinhar questões físicas, mentais e até contratuais, garantindo que o jogador retorne mais equilibrado e o clube tenha uma equipe mais preparada para o restante do calendário", afirma.