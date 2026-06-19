Veja os 5 jogos imperdíveis da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar contornos decisivos. Depois dos primeiros resultados do torneio, diversas seleções entram em campo sabendo que uma nova vitória pode garantir vaga antecipada na fase de mata-mata.

Além da importância na tabela, a rodada reserva confrontos entre favoritos, duelos de líderes e partidas que podem mudar completamente o panorama de alguns grupos. Confira cinco jogos que merecem atenção especial nos próximos dias.

México x Coreia do Sul

O primeiro grande destaque da rodada aconteceu no Grupo A. Com o apoio da torcida, o Méxicobateu a Coreia do Sul na noite desta quinta-feira, fez seis pontos e já está na próxima fase .

Alemanha x Costa do Marfim

Poucos imaginavam que o Grupo E teria um confronto tão importante logo na segunda rodada. Alemanha e Costa do Marfim começaram a competição com vitória e agora disputam diretamente um lugar na próxima fase.

Os alemães chegam embalados após a goleada sobre Curaçao, enquanto os marfinenses mostraram força ao superar o Equador. O vencedor ficará em situação extremamente confortável na luta pela classificação.

A bola rola neste sábado, 20, às 21h, de Brasília.

Holanda x Suécia

O Grupo F reserva um dos duelos tecnicamente mais interessantes desta rodada. A Holanda empatou na estreia diante do Japão, enquanto a Suécia impressionou ao aplicar uma goleada sobre a Tunísia.

O confronto reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu e pode alterar completamente a disputa pela liderança da chave.

A bola rola neste sábado, 20, às 14h, de Brasília.

Argentina x Áustria

Liderados por Lionel Messi e por uma geração experiente, os argentinos enfrentam uma das surpresas positivas do início da Copa.

Argentina e Áustria estrearam com vitória e podem confirmar a classificação à próxima fase já nesta rodada. Além da vaga antecipada, o duelo vale a liderança isolada do Grupo J.

A bola rola nesta segunda, 22, às 14h, de Brasília.

Inglaterra x Gana

Fechando a lista, Inglaterra e Gana fazem um confronto que promete equilíbrio e intensidade. As duas equipes começaram o Mundial com vitória e entram em campo valendo classificação antecipada.

Os ingleses chegam como favoritos, mas os ganeses mostraram força na estreia e podem transformar o duelo em um dos mais disputados da segunda rodada.

A bola rola nesta terça-feira, 23, às 17h, de Brasília.

Menção honrosa: Brasil x Haiti

Embora não reúna duas seleções que venceram na estreia, Brasil e Haiti merece atenção especial. Após empatar com o Marrocos na primeira rodada, a Seleção Brasileira precisa da vitória para evitar pressão na reta final da fase de grupos.

Para os haitianos, o cenário é ainda mais delicado. Uma derrota pode significar eliminação precoce, aumentando o peso da partida para os dois lados.

A bola rola nesta sexta-feira, 19, às 21h30, de Brasília.