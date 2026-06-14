Holanda em Copas do Mundo: o histórico da seleção em jogos de estreia

A Holanda chega para sua 12ª participação em Copa do Mundo 2026 e estreia diante do Japão neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, nos Estados Unidos.

No retrospecto de estreias da seleção, a equipe soma sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Copa do Mundo 1934 (Itália)

Na estreia da Copa do Mundo de 1934, a Holanda enfrentou a Suíça e foi derrotada por 3 a 2, sendo seu único jogo no torneio daquela edição.

Copa do Mundo 1938 (França)

Assim como no anterior, a Holanda disputou apenas um jogo na edição de 1938. Na estreia, encarou a Tchecoslováquia e perdeu 3 a 0.

Copa do Mundo 1974 (Alemanha)

Já em 1974, a equipe estreou diante do Uruguai e venceu por 2 a 0. Naquela edição, a equipe chegou até a grande final, mas perdeu para Alemanha por 2 a 1.

Copa do Mundo 1978 (Argentina)

Na edição disputada na Argentina, a equipe estreou com vitória diante do Irã por 3 a 0 e mais uma vez chegou à final. No entanto, sofreu a derrota para Argentina por 3 a 1 e ficou com vice-campeonato.

Copa do Mundo 1990 (Itália)

Depois de três participações no Mundial, a Holanda realizou sua primeira campanha abaixo das expectativas. A equipe estreou com o empate diante do Egito em 1 a 1 e não venceu nenhuma partida e caiu nas oitavas de final para Alemanha.

Copa do Mundo 1994 (Estados Unidos)

Já em 1994, nos Estados Unidos, o time estreou diante da Arábia Saudita e venceu por 2 a 1, mas não passou das quartas de final já que perdeu para a seleção brasileira por 3 a 2.

Copa do Mundo 1998 (França)

Nesta oportunidade, a Holanda estreou com empate sem gols diante da Bélgica e ficou com o quarto lugar.

Copa do Mundo 2006 (Alemanha)

Em 2006, os holandeses enfrentaram a Sérvia e Montenegro e venceram por 1 a 0. Mais tarde, caíram nas oitavas de final.

Copa do Mundo 2010 (África do Sul)

Na África do Sul, a seleção da Holanda estreou no torneio com vitória por 2 a 0 diante da Dinamarca.

Copa do Mundo 2014 (Brasil)

Em solo brasileiro, a Holanda estreou com a goleada sobre a Espanha por 5 a 1.

Copa do Mundo 2022 (Qatar)

Na última edição da Copa do Mundo, a equipe confirmou seu histórico positivo em estreia e venceu o Senegal por 2 a 0.