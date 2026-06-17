Inglaterra vai ganhar a Copa do Mundo? Veja chances de Harry Kane ser campeão

Aos 31 anos, Harry Kane chega à Copa do Mundo vivendo o momento mais completo da carreira. Depois de décadas de expectativa em torno da chamada "geração dourada" inglesa, a seleção inicia o Mundial de 2026 cercada por uma confiança rara — sustentada tanto pelos resultados recentes quanto pelos números.

A estreia acontece nesta quarta-feira, 17, contra a Croácia, em Dallas, abrindo o Grupo L, que tem ainda Gana e Panamá.

É a 17ª participação da Inglaterra em Copas do Mundo, em busca do bicampeonato 60 anos depois do único título da história, conquistado em 1966, em casa.

Quais as chances da Inglaterra vencer a Copa?

A Inglaterra tem 9,49% de chance de ser campeã da Copa do Mundo de 2026, segundo o modelo estatístico da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV) — terceiro lugar entre as 48 seleções, atrás apenas de Espanha (14,72%) e Argentina (13,13%), e na frente de França (7,57%), Alemanha (6,07%) e do próprio Brasil (4,39%).

É o maior número entre as seleções que ainda não entraram em campo no torneio.

A campanha perfeita nas eliminatórias

O número da FGV tem respaldo nos resultados recentes. A Inglaterra encerrou as eliminatórias europeias com campanha perfeita: oito vitórias em oito jogos, 22 gols marcados e nenhum sofrido.

É a solidez defensiva que o técnico alemão Thomas Tuchel — que conquistou a Liga dos Campeões pelo Chelsea na temporada 2020-21 — colocou como prioridade desde que assumiu o comando da seleção, em janeiro de 2025.

Tuchel tomou uma decisão que gerou polêmica antes mesmo da Copa começar: deixou de fora da convocação Phil Foden e Cole Palmer, dois dos talentos mais cotados do futebol inglês, em nome de uma estrutura coletiva que ele considera inegociável.

A escolha expôs críticas da imprensa britânica, mas reforça o discurso do treinador de que a Inglaterra de 2026 depende menos de talento individual isolado e mais de funcionamento coletivo.

Harry Kane: 60 anos de espera e a fase da carreira

Harry Kane chega à Copa como o maior artilheiro da história da seleção inglesa e disputa seu terceiro Mundial aos 32 anos, vivendo a melhor fase da carreira: marcou 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique na última temporada, sendo eleito artilheiro máximo do futebol europeu.

Aos 31 anos, em 2025, Kane havia conquistado seu primeiro título na carreira após 65 campeonatos disputados por sete clubes diferentes e pela seleção, sem nunca ter levantado uma taça, um histórico que tornava o jejum de conquistas ainda mais simbólico.

Ao lado de Kane, a Inglaterra tem em Jude Bellingham, do Real Madrid, cotado para a Bola de Ouro, o jogador que mais simboliza a nova geração inglesa, segundo análise da própria seleção. Declan Rice, do Arsenal — que ajudou o clube a quebrar um jejum de mais de duas décadas sem vencer o Campeonato Inglês e chegar ao vice-campeonato da Champions League — comanda o meio-campo.

Os sinais de alerta antes da estreia

Apesar do favoritismo, os amistosos de preparação em 2026 levantaram dúvidas.

Sob o comando de Tuchel, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia por margem apertada, empatou com o Uruguai e perdeu para o Japão — resultados que expuseram problemas táticos antes da estreia oficial.

A atuação contra os neozelandeses, mesmo vitoriosa, foi descrita como desarticulada pela imprensa especializada.

Para o duelo contra a Croácia, a seleção também enfrenta uma decisão sensível em relação a Bukayo Saka, que ainda não está plenamente recuperado de lesão.

A Croácia, por sua vez, chega como uma seleção com histórico recente de prejudicar a Inglaterra, foi a equipe croata que eliminou os ingleses na semifinal da Copa de 2018, em Moscou, na prorrogação.

O que está em jogo

A Inglaterra terminou em segundo lugar nas últimas duas edições da Eurocopa, um histórico de quase-conquistas que aumenta a pressão da torcida e da imprensa britânica para que esta geração finalmente entregue um título.

Os 9,49% de chance calculados pela FGV colocam a seleção atrás apenas de Espanha e Argentina entre as 48 participantes, e na frente de seleções historicamente mais vitoriosas em Copas, como Alemanha e Brasil.

O primeiro teste é nesta quarta-feira. Se a Inglaterra confirmar o favoritismo contra a Croácia, o número da FGV — calculado antes mesmo da estreia inglesa — deve ganhar ainda mais peso nas próximas atualizações do modelo.