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Premier League: veja lista dos maiores campeões do Campeonato Inglês

No somatório de toda a história do futebol da elite inglesa, 24 clubes diferentes já ergueram a taça de campeão nacional.

Torcedores do Liverpool comemoram título da temporada 24/25 do lado de fora de Anfield (Paul ELLIS / AFP)

Torcedores do Liverpool comemoram título da temporada 24/25 do lado de fora de Anfield (Paul ELLIS / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17h54.

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Desde a sua fundação na temporada 1992/93, a Premier League consolidou-se como a liga nacional mais disputada, rica e assistida do futebol mundial. Nesses mais de 30 anos de história sob o novo formato, a taça foi erguida por apenas sete clubes diferentes.

Para quem busca entender a hegemonia do futebol britânico, é fundamental separar dois conceitos: a era moderna (Premier League) e o histórico geral do Campeonato Inglês (First Division), iniciado no século XIX.

No somatório de toda a história do futebol da elite inglesa, 24 clubes diferentes já ergueram a taça de campeão nacional.

As Eras de Ouro

1. A Era Sir Alex Ferguson (Manchester United)

Com 13 troféus, o Manchester United é o maior campeão disparado da era Premier League. Todas as conquistas dos Red Devils no formato moderno ocorreram sob a liderança do lendário técnico Sir Alex Ferguson. Com nomes como Eric Cantona, David Beckham, Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes e Cristiano Ronaldo, o United estabeleceu uma dinastia que durou duas décadas.

2. A Revolução do Manchester City e de Pep Guardiola

Se os anos 1990 e 2000 pertenceram ao United, a década recente é marcada pelo Manchester City. Com 8 títulos da Premier League, os Citizens transformaram o cenário do futebol inglês. Sob o comando de Pep Guardiola, a equipe quebrou recordes, incluindo a campanha dos 100 pontos em 2017/18 e o inédito tetra consecutivo (2020/21 a 2023/24).

3. Chelsea e a revolução financeira

O Chelsea aparece em terceiro no ranking com 5 conquistas. A história do clube mudou em 2003 com a aquisição pelo empresário Roman Abramovich e a chegada do técnico José Mourinho. A equipe estabeleceu marcas defensivas históricas na temporada 2004/05 (sofrendo apenas 15 gols) e venceu taças sob o comando de Ancelotti e Antonio Conte.

4. Os "Invencíveis" do Arsenal

Embora o Arsenal tenha quatro títulos na era Premier League, um deles carrega o maior feito da história do torneio: o título invicto da temporada 2003/04. A equipe dirigida por Arsène Wenger e liderada em campo por Thierry Henry completou os 38 jogos sem sofrer uma única derrota, feito que rende ao clube o apelido de The Invincibles.

5. Liverpool e a redenção

Apesar de ser um dos maiores vencedores da história geral da Inglaterra, o Liverpool conquistou a Premier League pela primeira vez em 2019/20 sob a liderança de Jürgen Klopp, encerrando um jejum de 30 anos sem o título nacional, voltando a erguer a taça na temporada 24/25.

1. Ranking Geral da 1ª Divisão (1888–Presente)

No somatório de toda a história do futebol da elite inglesa, 24 clubes diferentes já ergueram a taça de campeão nacional.

PosiçãoClubeTítulosAnos das Conquistas
Liverpool201901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025
Manchester United201908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013
Arsenal141931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026
Manchester City101937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
Everton91891, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987
Aston Villa71894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981
Sunderland61892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936
Chelsea61955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
Newcastle United41905, 1907, 1909, 1927
Sheffield Wednesday41903, 1904, 1929, 1930
11ºHuddersfield Town31924, 1925, 1926
11ºWolverhampton31954, 1958, 1959
11ºLeeds United31969, 1974, 1992
11ºBlackburn Rovers31912, 1914, 1995
15ºPreston North End21889, 1890
15ºPortsmouth21949, 1950
15ºBurnley21921, 1960
15ºTottenham Hotspur21951, 1961
15ºDerby County21972, 1975
20ºSheffield United11898
20ºWest Bromwich Albion11920
20ºIpswich Town11962
20ºNottingham Forest11978
20ºLeicester City12016

Ranking de Títulos da Era Premier League (1992/93–2025/26)

PosiçãoClubeTítulos da Premier LeagueAnos das Conquistas (Temporadas)
Manchester United131992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13
Manchester City82011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24
Chelsea52004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17
Arsenal41997–98, 2001–02, 2003–04, 2025–26
Liverpool22019–20, 2024–25
Blackburn Rovers11994–95
Leicester City12015–16
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