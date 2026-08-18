Premier League: veja lista dos maiores campeões do Campeonato Inglês

Desde a sua fundação na temporada 1992/93, a Premier League consolidou-se como a liga nacional mais disputada, rica e assistida do futebol mundial. Nesses mais de 30 anos de história sob o novo formato, a taça foi erguida por apenas sete clubes diferentes.

Para quem busca entender a hegemonia do futebol britânico, é fundamental separar dois conceitos: a era moderna (Premier League) e o histórico geral do Campeonato Inglês (First Division), iniciado no século XIX.

No somatório de toda a história do futebol da elite inglesa, 24 clubes diferentes já ergueram a taça de campeão nacional.

As Eras de Ouro

1. A Era Sir Alex Ferguson (Manchester United)

Com 13 troféus, o Manchester United é o maior campeão disparado da era Premier League. Todas as conquistas dos Red Devils no formato moderno ocorreram sob a liderança do lendário técnico Sir Alex Ferguson. Com nomes como Eric Cantona, David Beckham, Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes e Cristiano Ronaldo, o United estabeleceu uma dinastia que durou duas décadas.

2. A Revolução do Manchester City e de Pep Guardiola

Se os anos 1990 e 2000 pertenceram ao United, a década recente é marcada pelo Manchester City. Com 8 títulos da Premier League, os Citizens transformaram o cenário do futebol inglês. Sob o comando de Pep Guardiola, a equipe quebrou recordes, incluindo a campanha dos 100 pontos em 2017/18 e o inédito tetra consecutivo (2020/21 a 2023/24).

3. Chelsea e a revolução financeira

O Chelsea aparece em terceiro no ranking com 5 conquistas. A história do clube mudou em 2003 com a aquisição pelo empresário Roman Abramovich e a chegada do técnico José Mourinho. A equipe estabeleceu marcas defensivas históricas na temporada 2004/05 (sofrendo apenas 15 gols) e venceu taças sob o comando de Ancelotti e Antonio Conte.

4. Os "Invencíveis" do Arsenal

Embora o Arsenal tenha quatro títulos na era Premier League, um deles carrega o maior feito da história do torneio: o título invicto da temporada 2003/04. A equipe dirigida por Arsène Wenger e liderada em campo por Thierry Henry completou os 38 jogos sem sofrer uma única derrota, feito que rende ao clube o apelido de The Invincibles.

5. Liverpool e a redenção

Apesar de ser um dos maiores vencedores da história geral da Inglaterra, o Liverpool conquistou a Premier League pela primeira vez em 2019/20 sob a liderança de Jürgen Klopp, encerrando um jejum de 30 anos sem o título nacional, voltando a erguer a taça na temporada 24/25.

1. Ranking Geral da 1ª Divisão (1888–Presente)

No somatório de toda a história do futebol da elite inglesa, 24 clubes diferentes já ergueram a taça de campeão nacional.

Posição Clube Títulos Anos das Conquistas 1º Liverpool 20 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025 1º Manchester United 20 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 3º Arsenal 14 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026 4º Manchester City 10 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 5º Everton 9 1891, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987 6º Aston Villa 7 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981 7º Sunderland 6 1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936 7º Chelsea 6 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017 9º Newcastle United 4 1905, 1907, 1909, 1927 9º Sheffield Wednesday 4 1903, 1904, 1929, 1930 11º Huddersfield Town 3 1924, 1925, 1926 11º Wolverhampton 3 1954, 1958, 1959 11º Leeds United 3 1969, 1974, 1992 11º Blackburn Rovers 3 1912, 1914, 1995 15º Preston North End 2 1889, 1890 15º Portsmouth 2 1949, 1950 15º Burnley 2 1921, 1960 15º Tottenham Hotspur 2 1951, 1961 15º Derby County 2 1972, 1975 20º Sheffield United 1 1898 20º West Bromwich Albion 1 1920 20º Ipswich Town 1 1962 20º Nottingham Forest 1 1978 20º Leicester City 1 2016

Ranking de Títulos da Era Premier League (1992/93–2025/26)