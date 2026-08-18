Premier League: veja lista dos maiores campeões do Campeonato Inglês

Torcedores do Liverpool comemoram título da temporada 24/25 do lado de fora de Anfield (Paul ELLIS / AFP)
Repórter
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17h54.
Desde a sua fundação na temporada 1992/93, a Premier League consolidou-se como a liga nacional mais disputada, rica e assistida do futebol mundial. Nesses mais de 30 anos de história sob o novo formato, a taça foi erguida por apenas sete clubes diferentes.
Para quem busca entender a hegemonia do futebol britânico, é fundamental separar dois conceitos: a era moderna (Premier League) e o histórico geral do Campeonato Inglês (First Division), iniciado no século XIX.
No somatório de toda a história do futebol da elite inglesa, 24 clubes diferentes já ergueram a taça de campeão nacional.
Com 13 troféus, o Manchester United é o maior campeão disparado da era Premier League. Todas as conquistas dos Red Devils no formato moderno ocorreram sob a liderança do lendário técnico Sir Alex Ferguson. Com nomes como Eric Cantona, David Beckham, Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes e Cristiano Ronaldo, o United estabeleceu uma dinastia que durou duas décadas.
Se os anos 1990 e 2000 pertenceram ao United, a década recente é marcada pelo Manchester City. Com 8 títulos da Premier League, os Citizens transformaram o cenário do futebol inglês. Sob o comando de Pep Guardiola, a equipe quebrou recordes, incluindo a campanha dos 100 pontos em 2017/18 e o inédito tetra consecutivo (2020/21 a 2023/24).
O Chelsea aparece em terceiro no ranking com 5 conquistas. A história do clube mudou em 2003 com a aquisição pelo empresário Roman Abramovich e a chegada do técnico José Mourinho. A equipe estabeleceu marcas defensivas históricas na temporada 2004/05 (sofrendo apenas 15 gols) e venceu taças sob o comando de Ancelotti e Antonio Conte.
Embora o Arsenal tenha quatro títulos na era Premier League, um deles carrega o maior feito da história do torneio: o título invicto da temporada 2003/04. A equipe dirigida por Arsène Wenger e liderada em campo por Thierry Henry completou os 38 jogos sem sofrer uma única derrota, feito que rende ao clube o apelido de The Invincibles.
Apesar de ser um dos maiores vencedores da história geral da Inglaterra, o Liverpool conquistou a Premier League pela primeira vez em 2019/20 sob a liderança de Jürgen Klopp, encerrando um jejum de 30 anos sem o título nacional, voltando a erguer a taça na temporada 24/25.
No somatório de toda a história do futebol da elite inglesa, 24 clubes diferentes já ergueram a taça de campeão nacional.
|Posição
|Clube
|Títulos
|Anos das Conquistas
|1º
|Liverpool
|20
|1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025
|1º
|Manchester United
|20
|1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013
|3º
|Arsenal
|14
|1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026
|4º
|Manchester City
|10
|1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
|5º
|Everton
|9
|1891, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987
|6º
|Aston Villa
|7
|1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981
|7º
|Sunderland
|6
|1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936
|7º
|Chelsea
|6
|1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
|9º
|Newcastle United
|4
|1905, 1907, 1909, 1927
|9º
|Sheffield Wednesday
|4
|1903, 1904, 1929, 1930
|11º
|Huddersfield Town
|3
|1924, 1925, 1926
|11º
|Wolverhampton
|3
|1954, 1958, 1959
|11º
|Leeds United
|3
|1969, 1974, 1992
|11º
|Blackburn Rovers
|3
|1912, 1914, 1995
|15º
|Preston North End
|2
|1889, 1890
|15º
|Portsmouth
|2
|1949, 1950
|15º
|Burnley
|2
|1921, 1960
|15º
|Tottenham Hotspur
|2
|1951, 1961
|15º
|Derby County
|2
|1972, 1975
|20º
|Sheffield United
|1
|1898
|20º
|West Bromwich Albion
|1
|1920
|20º
|Ipswich Town
|1
|1962
|20º
|Nottingham Forest
|1
|1978
|20º
|Leicester City
|1
|2016
|Posição
|Clube
|Títulos da Premier League
|Anos das Conquistas (Temporadas)
|1º
|Manchester United
|13
|1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13
|2º
|Manchester City
|8
|2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24
|3º
|Chelsea
|5
|2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17
|4º
|Arsenal
|4
|1997–98, 2001–02, 2003–04, 2025–26
|5º
|Liverpool
|2
|2019–20, 2024–25
|6º
|Blackburn Rovers
|1
|1994–95
|6º
|Leicester City
|1
|2015–16