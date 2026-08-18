Torcida do PAOK protesta contra venda de 'joia' ao Borussia e invade estádio

A transferência de Giannis Konstantelias para o Borussia Dortmund desencadeou uma onda de protestos entre torcedores do PAOK. A revolta tomou conta de Salônica, cidade grega, durante o fim de semana e avançou pelos dias seguintes, com grupos organizados ocupando o estádio Toumba e áreas administrativas do clube para manifestar oposição à saída do meia-atacante.

Considerado um dos principais talentos revelados pelo PAOK nos últimos anos, Konstantelias se tornou um jogador de forte identificação com a torcida. A possibilidade de perder o atleta provocou uma mobilização que ultrapassou os protestos nas arquibancadas.

Milhares de torcedores se concentraram nas proximidades do estádio, enquanto integrantes de grupos de ultras entraram nas dependências do clube e cobraram respostas da diretoria. A principal exigência era que a negociação fosse interrompida e que o jogador permanecesse na equipe grega.

Konstantelias é cria do PAOK

A ligação entre o jogador e o clube ajuda a explicar a dimensão da reação. Natural de Volos, Konstantelias começou a jogar futebol ainda criança e chamou atenção aos nove anos, quando passou a treinar com atletas mais velhos.

Em 2013, ingressou nas categorias de base do PAOK e percorreu praticamente todo o caminho de formação dentro da instituição. O meia-atacante chegou ao time profissional em janeiro de 2021, quando tinha apenas 17 anos.

Pouco depois, teve uma experiência no exterior. No início de 2022, foi emprestado por seis meses ao KAS Eupen, da Bélgica, antes de retornar ao futebol grego.

A relação com a torcida ganhou ainda mais força no ano passado, quando o PAOK chegou a negociar sua saída para o Stuttgart. A transferência, porém, não foi concluída, e Konstantelias permaneceu no clube. Na sequência, o jogador renovou seu vínculo com a equipe.

Os fãs do PAOK estão fazendo de tudo pra cancelar a transferência de Konstantelias para o Borussia Dortmund. A estratégia foi bem sucedida ano passado, quando o presidente cancelou a ida do jogador pro Stuttgart, por conta da reação dos fãs. Mas dessa vez o jogador realmente… pic.twitter.com/9UGTMiT9bb — Fuh (@gabrielfuh_) August 18, 2026

Jogador teria escolhido deixar o PAOK

Konstantelias viajou para a Alemanha no fim de semana para realizar os exames médicos antes de concluir a transferência para o Dortmund. No aeroporto, ele foi abordado por torcedores do PAOK que buscavam entender sua decisão.

Segundo relatos da imprensa europeia, o jogador conversou com o grupo e afirmou que a escolha de seguir para o futebol alemão partiu dele. A informação aumentou a frustração de parte dos torcedores, que esperavam que o meia permanecesse como símbolo da equipe.

O Dortmund oficializou a contratação nesta segunda-feira, 17. O clube alemão desembolsou aproximadamente 32 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 207 milhões na cotação atual, de acordo com a imprensa alemã. Konstantelias assinou um contrato válido até 2031.

Dortmund muda de alvo no mercado

A contratação do grego aconteceu depois que o Borussia Dortmund desistiu de avançar pela contratação de Said El Mala, do Colônia. O clube alemão então direcionou seus esforços para Konstantelias e conseguiu concluir rapidamente a operação.

Aos 23 anos, o meia-atacante deixa o PAOK depois de uma trajetória construída quase inteiramente no clube. Para os torcedores, porém, a saída representa mais do que uma transferência milionária: significa a perda de um jogador formado dentro da própria casa e que havia se tornado um dos principais símbolos da nova geração do futebol grego.