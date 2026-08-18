ChatGPT faz mal ao cérebro? O que estudo do MIT descobriu — e o que ainda não sabemos

O uso do ChatGPT para estudar, trabalhar e resolver problemas se tornou cada vez mais comum. À medida que a inteligência artificial passa a assumir tarefas antes realizadas exclusivamente pelo cérebro humano, pesquisadores buscam entender como essa mudança pode influenciar processos como memória, aprendizagem e raciocínio.

Um estudo conduzido por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) reacendeu esse debate ao analisar a atividade cerebral de pessoas durante tarefas de escrita com auxílio da IA. O trabalho foi divulgado na plataforma arXiv e ainda não passou pela revisão por pares.

O que o estudo do MIT investigou?

A equipe acompanhou 54 jovens ao longo de quatro sessões de escrita. Os participantes foram divididos em três grupos. Um utilizou o ChatGPT, outro recorreu ao Google para pesquisar informações e o terceiro escreveu os textos sem utilizar qualquer ferramenta digital.

Durante as atividades, os pesquisadores monitoraram os sinais elétricos do cérebro por meio de eletroencefalografia (EEG), avaliaram os textos produzidos e analisaram aspectos como memória, linguagem e a percepção dos participantes sobre o próprio trabalho.

Na quarta etapa do experimento, parte dos voluntários trocou de grupo. Quem havia utilizado o ChatGPT passou a escrever sem auxílio da IA, enquanto aqueles que antes escreveram sozinhos passaram a utilizar a ferramenta.

O que os pesquisadores observaram?

Segundo o estudo, os participantes que escreveram sem recorrer à inteligência artificial apresentaram maior conectividade entre diferentes regiões do cérebro durante a realização da tarefa.

Já o grupo que utilizou o ChatGPT registrou os menores níveis de conectividade neural observados no experimento. Além disso, esses participantes demonstraram mais dificuldade para lembrar trechos do próprio texto e relataram menor sensação de autoria sobre o conteúdo produzido.

Com base nesses resultados, os autores propuseram a hipótese da chamada "dívida cognitiva". Segundo eles, recorrer repetidamente à IA para executar determinadas tarefas pode reduzir parte do esforço mental normalmente exigido durante esse processo.

A forma de usar a IA também fez diferença

A quarta sessão do experimento trouxe um resultado que ampliou a discussão. Os participantes que inicialmente escreveram sem auxílio e depois passaram a utilizar o ChatGPT apresentaram aumento da atividade em regiões cerebrais relacionadas à atenção, ao processamento visual e às funções executivas.

Em contrapartida, aqueles que utilizaram a inteligência artificial nas primeiras sessões e depois precisaram escrever sem apoio continuaram apresentando menor conectividade entre áreas do cérebro durante a atividade.

Para os autores, esses resultados sugerem que a maneira como a ferramenta é incorporada ao processo de escrita pode influenciar o desempenho observado durante a tarefa, indicando que diferentes formas de uso da IA podem produzir efeitos distintos.

O estudo prova que o ChatGPT prejudica o cérebro?

Os próprios autores ressaltam que o trabalho identificou diferenças observadas durante uma tarefa específica de escrita, mas não demonstra que o uso do ChatGPT provoque danos permanentes ao cérebro nem perda de capacidades cognitivas.

Além disso, o experimento envolveu um número reduzido de participantes e avaliou apenas um tipo de atividade, o que limita a possibilidade de generalizar os resultados para outras situações do dia a dia.

O debate vai além da 'dívida cognitiva'

Com isso, os pesquisadores destacam que compreender os efeitos da inteligência artificial exige observar também como e por que as pessoas utilizam essas ferramentas. Segundo os autores, recorrer à IA para evitar esforço cognitivo é diferente de utilizá-la para comparar ideias, organizar informações, explorar novos conceitos ou apoiar o processo de aprendizagem.

Essa distinção já aparece em pesquisas anteriores sobre o uso de ferramentas digitais, que mostram que tecnologias como mecanismos de busca podem favorecer a aprendizagem quando são usadas para ampliar o conhecimento, e não apenas para substituir o esforço mental.

Os autores também observam que o próprio estudo do MIT oferece indícios de que a inteligência artificial pode contribuir para determinados processos cognitivos quando integrada ao desenvolvimento das próprias ideias, em vez de simplesmente produzir respostas prontas.