Copa do Mundo 2026: quem está no grupo J? Veja os adversários da Argentina

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu nesta sexta-feira, 5, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, 48 seleções foram divididas em 12 grupos de quatro times.

O sorteio foi baseado no ranking da Fifa, com seleções divididas em quatro potes. México, Canadá e Estados Unidos, como países-sede, já estavam nos grupos A, B e D, respectivamente.

A regra de evitar confrontos entre seleções da mesma confederação foi seguida, exceto para a Europa, com 16 times. Espanha, Argentina, França e Inglaterra foram sorteadas em trajetórias opostas, evitando encontros antes da final.

Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

Quais países estão no grupo J?