Após 40 anos de transformação, Premier League inicia nova temporada bilionária

A Premier League, a liga de futebol mais valiosa do planeta, começa mais uma temporada no próximo dia 21 de agosto. Todos os 380 jogos do campeonato estarão disponíveis pela ESPN e Disney+ Premium.

A competição movimenta bilhões de libras em direitos de transmissão e é acompanhada por fãs em praticamente todos os continentes. Há pouco mais de 40 anos, porém, o cenário era completamente diferente: o Campeonato Inglês chegou a iniciar uma temporada sem um único jogo exibido ao vivo na televisão.

Na temporada 1985/86, a então Football League, responsável pela primeira divisão inglesa, entrou em conflito com as emissoras BBC e ITV na negociação dos direitos de transmissão. A liga buscava um contrato de 90 milhões de libras, equivalente a cerca de 277 milhões de libras em valores atuais, enquanto a oferta das emissoras representava pouco mais de 55 milhões. Sem acordo, o futebol inglês passou meses fora da TV. Apenas na segunda metade da temporada foi firmado um contrato emergencial para a transmissão de nove partidas, por apenas 1,3 milhão de libras.

O impasse aconteceu em um dos momentos mais delicados da história do futebol inglês. Em maio de 1985, a tragédia de Heysel deixou 39 mortos antes da decisão da Copa dos Campeões Europeus entre Liverpool e Juventus.

Dias antes, um incêndio no estádio Valley Parade, em Bradford, havia provocado a morte de 56 pessoas. Quatro anos depois, o desastre de Hillsborough, que vitimou 96 torcedores, aceleraria uma profunda reformulação da estrutura do futebol inglês por meio do Relatório Taylor, responsável por modernizar os estádios e elevar os padrões de segurança da modalidade.

O início da transformação

A transformação também aconteceu fora das quatro linhas. A criação da Premier League, em 1992, marcou o início de uma nova estratégia comercial para o campeonato. A chegada da TV por assinatura, seguida pela concorrência entre grandes grupos de mídia e, mais recentemente, pela valorização dos direitos internacionais, fez da competição um dos ativos esportivos mais valiosos do planeta.

Hoje, somente os direitos domésticos de transmissão da Premier League geram receitas de aproximadamente 1,7 bilhão de libras por temporada, valor divulgado pela própria liga. A comercialização internacional também ganhou protagonismo nos últimos anos, refletindo o crescimento da audiência fora do Reino Unido e o interesse de grandes empresas de mídia em diferentes mercados.

"Hoje, a Premier League é um dos principais produtos do futebol mundial. Na ESPN, nenhuma liga internacional consegue tanto espaço em audiência. É a casa dos grandes astros, reúne grandes histórias e oferece um nível de competitividade único. Por isso, tratamos essa e todas as competições de forma especial durante toda a temporada, com ampla cobertura e uma experiência completa para o fã", afirma Carlos Maluf, Head de Esportes da Disney no Brasil.

Receitas bilionárias

De acordo com o relatório anual da Deloitte Sports Business Group, as receitas combinadas dos 20 clubes da Premier League atingiram a marca de £ 6,8 bilhões (aproximadamente € 8 bilhões) na temporada 2024/25, apresentando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. O avanço no ciclo de direitos de mídia e as maiores arrecadações com matchday (dias de jogo) devem projetar o faturamento total da liga para além da barreira dos £ 7 bilhões nas próximas temporadas.

O Domínio do "Big Six"

O levantamento do valuation dos clubes realizado pela Forbes aponta que 6 dos 10 clubes mais valiosos do planeta disputam o Campeonato Inglês. O Manchester United, apesar das oscilações esportivas nos últimos anos, segue na liderança entre as equipes britânicas, avaliado em US$ 7,2 bilhões.

Valuation dos Principais Clubes da Premier League (Ranking Global Forbes)