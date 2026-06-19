Saiba por que a Holanda usa a cor laranja em seu uniforme

A seleção da Holanda tem um dos uniformes mais icônicos do futebol mundial. O tradicional laranja faz com que a equipe seja facilmente reconhecida em qualquer competição, especialmente em Copas do Mundo.

No entanto, uma curiosidade chama a atenção: a cor não está presente na bandeira oficial do país, que é composta por vermelho, branco e azul. A explicação está diretamente ligada à história e à monarquia local.

Embora muitos países utilizem em seus uniformes as cores presentes em suas bandeiras nacionais, os holandeses seguiram um caminho diferente ao adotar o laranja como símbolo de sua identidade esportiva.

A cor é uma homenagem à família real dos Países Baixos, a dinastia Orange-Nassau. O termo "Orange", em inglês, significa justamente "laranja", e representa a casa real que governa o país há séculos.

A Holanda é uma monarquia constitucional desde 1813. Nesse modelo de governo, o rei ou a rainha exerce a função de chefe de Estado, com papel institucional, diplomático e simbólico, enquanto o governo é administrado por um primeiro-ministro e por representantes eleitos pelo parlamento.

Próximo jogo

Agora, com seu tradicional uniforme laranja, a Holanda volta a campo neste sábado, 20, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Após empatar por 2 a 2 com o Japão na estreia, a equipe busca sua primeira vitória no torneio. O adversário será a Suécia, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

O confronto é importante para as pretensões da seleção holandesa no torneio. Os suecos lideram o Grupo F com três pontos após golearem na estreia. Japão e a Holanda aparecem logo atrás, ambos com um ponto conquistado, enquanto a Tunísia ocupa a última colocação sem pontuar.