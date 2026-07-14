Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja a trajetória da Espanha até a semifinal da Copa do Mundo

A seleção espanhola encara a França nesta terça-feira, 14, por uma vaga na grande final do Mundial de 2026

Lamine Yamal: a seleção espanhola sofreu apenas um gol na Copa do Mundo de 2026 (Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Lamine Yamal: a seleção espanhola sofreu apenas um gol na Copa do Mundo de 2026 (Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 14 de julho de 2026 às 06h44.

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A Espanha entra em campo nesta terça-feira, 14, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será diante da França, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.

Os espanhóis chegam para a semifinal após derrotar a Bélgica nas quartas de final. Porém, a campanha da seleção europeia começou oscilando e ganhou corpo ao longo da competição.

Fase de grupos

A Espanha começou a Copa do Mundo de 2026 decepcionando e criando dúvidas sobre sua campanha ao empatar em 0 a 0 com Cabo Verde. Os espanhóis não conseguiram superar a seleção africana e pararam em uma grande atuação do goleiro Vozinha.

Porém, na sequência, vieram duas vitórias, resultados que garantiram à equipe a liderança da chave. Na segunda rodada, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e venceu o Uruguai por 1 a 0.

Mata-mata

No mata-mata, o caminho espanhol vem sendo contra seleções europeias. Nos 16avos, passou pela Áustria sem dificuldades, levando a melhor por 3 a 0.

Na fase seguinte, um duelo complicado, contra Portugal, de Cristiano Ronaldo. Em campo, o confronto se arrastava para uma prorrogação, até que apareceu Mikel Merino, nos acréscimos do segundo tempo, para marcar o gol e dar a vitória para a Espanha por 1 a 0.

Nas quartas de final, foi a vez da Bélgica, em um duelo no qual os espanhóis chegaram como favoritos, mas o empate em 1 a 1 persistiu no placar até os 43 minutos da segunda etapa, quando Merino apareceu novamente e marcou o gol do triunfo, por 2 a 1.

Escalações utilizadas pela Espanha

Contra Cabo Verde

Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri (Nico Williams), Pedri, Fabián Ruiz (Lamine Yamal), Gavi (Mikel Merino), Mikel Oyarzabal e Ferran Torres (Dani Olmo).

Contra Arábia Saudita

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Dani Olmo (Mikel Merino), Pedri (Fabián Ruiz), Lamine Yamal (Ferran Torres), Mikel Oyarzabal (Yéremy Pino) e Álex Baena (Nico Williams).

Contra Uruguai

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Mikel Merino (Fabián Ruiz) e Pedri (Dani Olmo); Lamine Yamal (Nico Williams), Álex Baena (Yéremy Pino) e Mikel Oyarzabal (Ferrán Torres).

Contra Áustria

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte (Marc Pubill), Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Dani Olmo (Mikel Merino), Pedri (Fabián Ruiz), Lamine Yamal (Gavi), Mikel Oyarzabal e Álex Baena (Ferran Torres).

Contra Portugal

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Dani Olmo (Mikel Merino), Pedri (Fabián Ruiz), Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Borja Iglesias) e Álex Baena (Ferran Torres).

Contra Bélgica

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Dani Olmo (Mikel Merino), Fabián Ruiz (Pedri), Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Nico Williams) e Álex Baena (Ferran Torres).

Lamine Yamal

Lamine Yamal chegou à Copa do Mundo de 2026 como principal nome da Espanha. Porém, o jogador vinha se recuperando de lesão e, na estreia, contra Cabo Verde, ficou no banco de reservas, sendo acionado no segundo tempo.

Já na segunda rodada, foi titular contra a Arábia Saudita e marcou na goleada por 4 a 0. Porém, essa foi sua única participação em gol até aqui no Mundial.

Mikel Merino

Por outro lado, Mikel Merino vem sendo o grande responsável por evitar dramas maiores para a Espanha avançar de fase. Isso porque o meio-campista foi o autor de dois gols que deram a classificação espanhola, contra Portugal e Bélgica, nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

Defesa

O grande diferencial da Espanha até aqui na Copa do Mundo é sua defesa. Até aqui, a seleção espanhola sofreu apenas um gol. Além disso, chegou até as quartas de final sem ter sua meta vazada. O único gol sofrido foi no duelo contra a Bélgica, nas quartas de final, quando venceu por 2 a 1.

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