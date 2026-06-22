Com 18 anos, Yamal se consagra como fenômeno da Copa do Mundo após Espanha derrotar Arábia Saudita

Lamine Yamal precisou de apenas 10 minutos para marcar seu primeiro gol como titular em uma Copa do Mundo. O atacante de 18 anos foi um dos destaques da vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, resultado que deixou a seleção próxima da classificação às oitavas de final.

A atuação serviu como resposta após a estreia sem gols contra Cabo Verde. Naquele jogo, Yamal entrou apenas nos minutos finais porque ainda se recuperava de uma lesão. Desta vez, começou entre os titulares e teve participação decisiva.

A preparação do jogador para o torneio foi marcada pela recuperação de uma lesão na coxa esquerda sofrida em abril. Por causa do problema físico, ele atuou apenas 19 minutos no empate com Cabo Verde, enquanto nomes como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Vinicius Junior tiveram estreias mais impactantes.

Lamine Yamal, da Espanha: jogador é uma das estrelas da Copa do Mundo de 2026. (Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mesmo sem estar em sua condição física ideal, Yamal foi o principal nome da Espanha nos minutos iniciais. Criou oportunidades para os companheiros, levou perigo em finalizações de média distância e participou ativamente das jogadas ofensivas.

O gol saiu aos 10 minutos. Após cruzamento de Mikel Oyarzabal pela esquerda, Yamal apareceu livre na segunda trave para completar para as redes.

A pressão espanhola continuou durante o primeiro tempo. O atacante ainda criou outras oportunidades e quase ampliou sua participação direta no placar. Sem a mesma explosão física de costume, também colaborou defensivamente antes do intervalo.

A substituição no descanso foi interpretada como uma medida para preservar o jogador. A expectativa é que ele esteja em melhores condições para o confronto contra o Uruguai na última rodada da fase de grupos.

Com o gol marcado, Yamal passou a ocupar um lugar na história da competição. Aos 18 anos e 343 dias, tornou-se o oitavo jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo. Também é apenas o segundo atleta com 18 anos ou menos a abrir o placar de uma partida do torneio. O outro foi Pelé, que tinha 17 anos quando marcou pelo Brasil contra o País de Gales, em 1958.

Oyarzabal responde após estreia discreta

Mikel Oyarzabal também foi protagonista da vitória espanhola. O atacante havia saído do jogo contra Cabo Verde com uma marca negativa: tornou-se o primeiro jogador da história das Copas a passar os primeiros 30 minutos de uma partida sem tocar na bola uma única vez.

Contra a Arábia Saudita, o cenário foi diferente. O camisa 21 marcou dois gols e deu uma assistência nos primeiros 30 minutos de partida.

Com esse desempenho, tornou-se apenas o segundo jogador desde 1966 a participar diretamente de três gols nos primeiros 25 minutos de um jogo de Copa do Mundo. O húngaro László Fazekás havia alcançado a marca em 1982, diante de El Salvador.

O desempenho também reforçou o bom momento do atacante pela seleção. Antes do empate com Cabo Verde, Oyarzabal havia marcado em seis partidas internacionais consecutivas, feito alcançado por apenas quatro jogadores na história da Espanha.

Nos 11 jogos anteriores ao Mundial, participou de 18 gols da equipe, com 12 gols marcados e seis assistências.

Embora seja conhecido pela movimentação e pela criação de espaços para os companheiros, o atacante mostrou eficiência quando recebeu oportunidades para finalizar. Assim como Yamal, foi substituído no intervalo com a partida já controlada pela Espanha.

O que a vitória representa para a Espanha

A seleção espanhola chegou pressionada após o empate na estreia. Durante a semana, o trabalho do técnico Luis de la Fuente e o desempenho da equipe foram alvo de críticas.

O cenário lembra a campanha de 2010, quando a Espanha perdeu para a Suíça na estreia da Copa do Mundo e, posteriormente, conquistou o título.

Diante da Arábia Saudita, as mudanças promovidas por De la Fuente surtiram efeito. Entre elas estavam a entrada de Yamal como titular e o reposicionamento de Pedri para uma função mais recuada no meio-campo.

A equipe encerrou uma sequência sem gols em Copas do Mundo que já durava quase três partidas e aproximadamente 2.500 passes desde a eliminação para o Marrocos, no Catar.

A atuação apresentou uma versão mais direta da Espanha, semelhante à equipe que conquistou o Campeonato Europeu dois anos antes. O retorno gradual de Nico Williams também foi visto como um aspecto positivo.

Apesar da goleada, o nível do adversário exige cautela nas avaliações. Cabo Verde havia mostrado um caminho mais eficiente para neutralizar a Espanha ao defender com organização e intensidade. A Arábia Saudita não conseguiu repetir esse desempenho.

Por isso, a vitória não transforma automaticamente a equipe em favorita absoluta. Ainda assim, dependendo dos demais resultados do grupo, um empate diante do Uruguai pode ser suficiente para garantir a liderança da chave.

Arábia Saudita sofre, mas ainda mantém chances

Antes da partida, o técnico Georgios Donis mencionou a possibilidade de um resultado surpreendente. Em campo, porém, a Arábia Saudita encontrou dificuldades desde os primeiros minutos.

A equipe passou grande parte do primeiro tempo sem conseguir competir pela posse de bola e sofreu com a intensidade espanhola. No intervalo, o ex-atacante inglês Wayne Rooney resumiu o cenário na BBC ao afirmar: "Devastador". Ele acrescentou: "A Arábia Saudita parece apavorada."

Apesar da derrota, o desempenho não alcançou marcas históricas negativas da seleção. Em 2002, por exemplo, os sauditas não realizaram um único desarme durante o primeiro tempo da derrota por 8 a 0 para a Alemanha.

O futebol do país evoluiu desde então. A Arábia Saudita será sede da Copa do Mundo de 2034 e chegou ao torneio após empatar com o Uruguai na estreia. Também carrega a vitória sobre a Argentina na fase de grupos da Copa anterior.

O segundo tempo foi menos intenso. Com ampla vantagem, a Espanha administrou o resultado e reduziu o ritmo da partida.

Mesmo assim, os números mostram que a atuação saudita ficou abaixo da registrada por Curaçao na derrota por 7 a 1 para a Alemanha, especialmente em posse de bola, gols esperados, ou xG, e duelos vencidos.

A equipe de Donis ainda depende apenas de si para buscar a classificação. Para isso, precisará superar Cabo Verde na última rodada e recuperar a confiança após a goleada sofrida.