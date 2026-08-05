Cruzeiro x Chapecoense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h, de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o empate sem gols na Arena Condá, o confronto segue completamente aberto. Quem vencer garante vaga nas quartas de final da competição e assegura uma premiação de R$ 4 milhões. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

O Cruzeiro chega para a decisão diante da torcida, tentando transformar o favoritismo em classificação. Na partida de ida, a equipe comandada por Artur Jorge criou oportunidades, teve um gol de Kaique Kenji anulado, mas não conseguiu balançar as redes e deixou Santa Catarina frustrada com o empate.

Para o duelo no Mineirão, o treinador deve manter a base da equipe titular. As principais dúvidas estão na lateral direita, entre Fágner e William, e no ataque, onde Kaique Kenji disputa posição com Felipe Moraes.

Como chega a Chapecoense para o confronto

A Chapecoense conseguiu neutralizar o ataque celeste no primeiro jogo e agora tenta surpreender fora de casa para conquistar a classificação. A estratégia da equipe de Rafael Lacerda deve seguir baseada em uma forte marcação e na velocidade dos contra-ataques.

O treinador terá um desfalque importante para a partida. O atacante Bolasie sofreu uma lesão no pâncreas após um choque no duelo de ida e está fora da decisão. A tendência é que o restante da equipe seja mantido.

Onde assistir a Cruzeiro x Chapecoense

TV: sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge): Otávio; Fágner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaique Kenji (Felipe Moraes) e Kaio Jorge.

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda): Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias (Max Alves), Giovanni Augusto e Fernando; Marcinho e Neto Pessoa.