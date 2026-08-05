O que é a Truth API, nova aposta de Trump para lucrar com Wall Street

Além de presidente dos Estados Unidos e bilionário, Donald Trump é também dono de uma rede social.

A Truth Social, criada em 2021, foi lançada pouco depois de ele ter sido banido do X, então Twitter, antes da compra por Elon Musk. Agora, a plataforma ganhou uma versão paga.

Chamado de Truth API, o serviço entrega a empresas financeiras acesso em tempo real às publicações das contas de maior alcance da rede e foi lançado oficialmente no sábado, 1º.

Embora a Trump Media não cite explicitamente o perfil do presidente, ele tem, de longe, a conta mais seguida da plataforma, com cerca de 13 milhões de seguidores.

Como suas publicações frequentemente antecipam decisões sobre tarifas, sanções e conflitos capazes de mover mercados, são consideradas o principal atrativo do produto.

Segundo a Reuters, o acesso custa até US$ 100 mil por mês — cerca de R$ 512 mil, na cotação atual. O Washington Times informou que o valor mensal supera essa cifra, e a companhia afirmou que clientes já começaram a se cadastrar.

Por que o serviço gera polêmica?

O lançamento levantou questionamentos jurídicos e éticos nos Estados Unidos. O principal deles é se uma empresa controlada pela família do presidente pode lucrar com o acesso privilegiado às declarações dele, especialmente quando afetam diretamente os mercados.

No fim do mês passado, os senadores democratas Elizabeth Warren e Adam Schiff enviaram carta ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), Paul Atkins, pedindo análise jurídica do serviço antes que ele entrasse no ar — incluindo a verificação de eventual violação das leis que proíbem negociação com informação privilegiada e manipulação de mercado.

Na carta, assinada por Warren como principal representante da minoria no Comitê Bancário do Senado e por Schiff como integrante do Comitê Judiciário, os parlamentares descreveram o arranjo como abuso do cargo presidencial para benefício pessoal, que enriquece Wall Street e prejudica o investidor comum.

O produto foi lançado quatro dias depois.

Richard Painter, ex-chefe de ética da Casa Branca no governo George W. Bush, afirmou à BBC que, dependendo do conteúdo das mensagens, o modelo pode abrir discussão sobre as regras de negociação com informação privilegiada.

Se uma autoridade compartilha antecipadamente informação governamental relevante para investidores, tanto quem fornece quanto quem usa pode enfrentar questionamento legal.

A Trump Media rebateu as críticas afirmando que todas as publicações continuam públicas e que o serviço apenas reduz o tempo necessário para que sistemas automatizados as recebam.

Antes de retomar a Casa Branca, Trump transferiu mais de 114 milhões de ações da companhia para um fundo revogável administrado pela família. Segue detentor indireto da participação.

Quem realmente pode usar

O Truth API não foi desenhado para o investidor comum. O público-alvo são empresas de negociação algorítmica e de alta frequência, capazes de executar ordens automaticamente em milissegundos após uma publicação.

Joe Saluzzi, cofundador da Themis Trading, disse à BBC que a ferramenta só faz sentido para quem já investiu milhões de dólares em infraestrutura para operar nessa velocidade. "Se eu não contratar, outro concorrente contratará", resumiu.

Nem todos acreditam que a vantagem gere retorno consistente. Vuk Vuković, sócio-fundador do fundo Oraclum Capital, afirmou ao Business Insider que sua equipe comparou publicações de Trump com movimentos de mercado e não encontrou padrão confiável de previsibilidade. No X, concluiu que estão vendendo ruído.

A empresa que precisa de receita

O produto atende a uma necessidade concreta do balanço.

A Trump Media, listada na Nasdaq sob o código DJT, nunca resolveu o problema de monetização. Em 2023, registrou receita de US$ 4,1 milhões e prejuízo líquido de US$ 58,2 milhões.

No segundo trimestre de 2024, a receita foi de US$ 837 mil, queda de 30% em um ano, com prejuízo de US$ 16,4 milhões.

A companhia afirma esperar transformar o Truth API em fonte recorrente de receita.