Fã de novelas e nome 'ligado' ao Brasil: quem é Vozinha, destaque de Cabo Verde

Espanha x Cabo Verde se enfrentaram nesta segunda-feira, 15, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Mundo. O confronto colocou frente a frente a La Roja, uma das favoritas a conquistar o torneio, e os africanos, que disputam o torneio pela primeira vez. E pode-se dizer que tivemos a primeira zebra da Copa, já que o país estreante conseguiu arrancar um empate de um dos favoritos ao título. Aliás, foi o primerio zero a zero da Copa.

Um personagem do jogo chamou bastante a atenção.

O goleiro Vozinha, de 40 anos, foi o grande destaque do duelo. Nas redes sociais, o arqueiro foi exaltado pelos torcedores.

Vozinha maior do que Lamine Yamal. Cabo Verde segurando a Espanha, sensacional! — Gabriel Siminski (@GabrielSuminski) June 15, 2026

o lendário goleiro mexicano Guillermo Ochoa está cheio de orgulho do Vozinha lá do céu — Eduardo e o Taxista (@ecamargoj) June 15, 2026

Já quero o vozinha ganhando luva de ouro — Igu 🎈 (@Igorjansen92840) June 15, 2026

Mas afinal, quem é Vozinha, goleiro que brilhou contra a Espanha?

Aos 40 anos, Josimar José Évora Dias, o Vozinha, é um dos atletas mais velhos a disputar a Copa do Mundo.

Apesar do apelido curioso, Vozinha não recebeu esse nome por ser o jogador mais velho do elenco de Cabo Verde. A origem da alcunha remonta à infância do goleiro, marcada pela forte presença dos avós em sua criação.

Nascido na ilha de São Vicente, o arqueiro passou grande parte da infância longe dos pais. O pai servia às Forças Armadas, enquanto a mãe trabalhava para sustentar a família. Dessa forma, foram os avós que assumiram um papel central em sua formação.

"O apelido é por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar. E minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então sempre cresci com meus avós. Na minha zona, os rapazes eram muito mais velhos e eu sempre jogava na rua, levando muita pancada. Então me zoavam que eu ia 'chorar' para a minha avó", disse ao site da Fifa.

Além do apelido, o goleiro também carrega uma ligação indireta com o futebol brasileiro. Seu nome de batismo foi escolhido em homenagem a Josimar Higino Pereira, lateral-direito que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986.

Além disso, o arqueiro já declarou ser muito fã das novelas brasileiras e ter como inspiração o ex-goleiro Rogério Ceni, ídolo do São Paulo.

A partida contra a Espanha marcou mais um capítulo importante de sua trajetória internacional. Com 90 jogos pela seleção cabo-verdiana, Vozinha ocupa a segunda posição entre os atletas que mais vestiram a camisa dos Tubarões Azuis, atrás apenas de Ryan Mendes.

Aos 40 anos, ele chega ao Mundial sem clube. O goleiro encerrou recentemente sua passagem pelo Chaves, de Portugal, pouco antes do início da Copa do Mundo.

Ao longo da carreira, acumulou experiências em diferentes países, defendendo equipes de Angola, Moldávia, Chipre, Eslováquia e Portugal. Essa trajetória internacional ajudou a transformá-lo em uma das principais referências da geração que colocou Cabo Verde, pela primeira vez, em uma Copa do Mundo.

Jogador ganha milhares de seguidores nas redes sociais

Ao entrar em campo contra a Espanha, Vozinha tinha apenas 50 mil seguidores em suas redes sociais. No entanto, devido à gigantesca atuação, o arqueiro também aumentou a quantia de fãs.

Em uma ação da Cazé TV, que transmitia o duelo, o perfil do atleta foi divulgado ao vivo e, em minutos, milhares de seguidores passaram a seguir o goleiro, que saltou de 50 mil para mais de 350 mil seguidores.