Fortaleza x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Abel Ferreira: treinador abriu vantagem de 3 a 0 na ida contra o Fortaleza ((Foto de Alexandre Schneider/Getty Images))
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Publicado em 5 de agosto de 2026 às 06h25.
Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
O Palmeiras chega em situação confortável após vencer o confronto de ida por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Já o Fortaleza precisa de uma vitória por três gols de vantagem para levar a decisão aos pênaltis e buscar uma classificação considerada difícil.
O Fortaleza encara o Palmeiras precisando de uma grande reação após a derrota no primeiro jogo. A equipe comandada por Paulo Autuori aposta no fator surpresa para tentar reverter a desvantagem e manter vivo o sonho de avançar na Copa do Brasil.
Para a partida, o treinador deve manter a base da equipe que vem atuando. O objetivo é buscar um início agressivo para pressionar o adversário e diminuir a diferença ainda nos primeiros minutos.
O Palmeiras entra em campo com ampla vantagem construída no jogo de ida. Com o triunfo por 3 a 0, a equipe de Abel Ferreira pode administrar o resultado e confirmar a classificação para a próxima fase.
Apesar da situação confortável, o Verdão terá desfalques importantes. O atacante Paulinho, com lesão no músculo adutor da coxa direita, e o zagueiro Gustavo Gómez, com problema na coxa direita, seguem fora. Bruno Fuchs, Jefté e Khellven também não estarão disponíveis.
TV: Globo, sportv e Premiere.
Streaming: Amazon Prime Video.
Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori): João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Ronald, Lucas Sasha, Rodriguinho e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello.
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira): Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Flaco López (Ramón Sosa).