Rodízio de SP está suspenso hoje? Veja como funciona durante greve da CPTM nesta quarta

Rodízio em SP: Prefeitura mantém suspensão da restrição de veículos nesta quarta-feira para minimizar os impactos da greve da CPTM. (Eduardo Frazão/Exame)
Repórter
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 07h38.
A Prefeitura de São Paulo manteve suspenso o rodízio municipal de veículos nesta quarta-feira, 5, em razão do segundo dia de greve dos trabalhadores da CPTM.
A medida busca reduzir os impactos da paralisação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que continuam com operação parcial.
Com a suspensão, veículos com placas de finais 5 e 6 podem circular normalmente nos horários em que a restrição costuma valer, das 7h às 10h e das 17h às 20h.
Sim. A Prefeitura confirmou que o rodízio municipal permanece suspenso durante toda esta quarta-feira. A decisão foi adotada para ampliar as alternativas de deslocamento da população enquanto a greve da CPTM continua afetando parte do sistema ferroviário da Grande São Paulo.
A suspensão vale apenas para o rodízio de veículos de passeio. Continuam em vigor as restrições para caminhões na Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC), a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) e as regras de circulação nas faixas e corredores exclusivos de ônibus.
A medida foi adotada para reduzir os impactos provocados pela paralisação dos ferroviários. O movimento continua afetando a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, levando muitos passageiros a migrarem para carros, ônibus e aplicativos de transporte.
Segundo a CET, o monitoramento do trânsito segue reforçado em toda a cidade para minimizar os congestionamentos provocados pelo aumento da circulação de veículos.
De acordo com a CPTM, as linhas seguem com alterações na operação:
O Metrô também mantém reforço na operação, com abertura das estações às 4h, trens extras e aumento do efetivo nas estações de maior movimento.
Até o momento, a Prefeitura informou apenas a suspensão do rodízio durante esta quarta-feira, 5. Caso não haja nova decisão, a restrição volta a vigorar normalmente no próximo dia útil, conforme o calendário oficial do rodízio municipal.