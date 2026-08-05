Rodízio de SP está suspenso hoje? Veja como funciona durante greve da CPTM nesta quarta

A Prefeitura de São Paulo manteve suspenso o rodízio municipal de veículos nesta quarta-feira, 5, em razão do segundo dia de greve dos trabalhadores da CPTM.

A medida busca reduzir os impactos da paralisação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que continuam com operação parcial.

Com a suspensão, veículos com placas de finais 5 e 6 podem circular normalmente nos horários em que a restrição costuma valer, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

O rodízio está suspenso hoje em São Paulo?

Sim. A Prefeitura confirmou que o rodízio municipal permanece suspenso durante toda esta quarta-feira. A decisão foi adotada para ampliar as alternativas de deslocamento da população enquanto a greve da CPTM continua afetando parte do sistema ferroviário da Grande São Paulo.

A suspensão vale apenas para o rodízio de veículos de passeio. Continuam em vigor as restrições para caminhões na Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC), a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) e as regras de circulação nas faixas e corredores exclusivos de ônibus.

Por que o rodízio foi suspenso?

A medida foi adotada para reduzir os impactos provocados pela paralisação dos ferroviários. O movimento continua afetando a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, levando muitos passageiros a migrarem para carros, ônibus e aplicativos de transporte.

Segundo a CET, o monitoramento do trânsito segue reforçado em toda a cidade para minimizar os congestionamentos provocados pelo aumento da circulação de veículos.

Como está a operação da CPTM nesta quarta?

De acordo com a CPTM, as linhas seguem com alterações na operação:

Linha 11-Coral: operação parcial entre Luz e Guaianases;

operação parcial entre Luz e Guaianases; Linha 12-Safira: operação parcial entre Brás e Itaim Paulista;

operação parcial entre Brás e Itaim Paulista; Linha 13-Jade: operação parcial;

operação parcial; Linha 10-Turquesa: funcionamento normal;

funcionamento normal; Linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda: operação normal.

O Metrô também mantém reforço na operação, com abertura das estações às 4h, trens extras e aumento do efetivo nas estações de maior movimento.

Quando o rodízio volta a valer?

Até o momento, a Prefeitura informou apenas a suspensão do rodízio durante esta quarta-feira, 5. Caso não haja nova decisão, a restrição volta a vigorar normalmente no próximo dia útil, conforme o calendário oficial do rodízio municipal.