Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Rodízio de SP está suspenso hoje? Veja como funciona durante greve da CPTM nesta quarta

Medida permanece em vigor durante todo o dia enquanto segue a paralisação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM

Rodízio em SP: Prefeitura mantém suspensão da restrição de veículos nesta quarta-feira para minimizar os impactos da greve da CPTM. (Eduardo Frazão/Exame)

Rodízio em SP: Prefeitura mantém suspensão da restrição de veículos nesta quarta-feira para minimizar os impactos da greve da CPTM. (Eduardo Frazão/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 07h38.

A Prefeitura de São Paulo manteve suspenso o rodízio municipal de veículos nesta quarta-feira, 5, em razão do segundo dia de greve dos trabalhadores da CPTM.

A medida busca reduzir os impactos da paralisação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que continuam com operação parcial.

Com a suspensão, veículos com placas de finais 5 e 6 podem circular normalmente nos horários em que a restrição costuma valer, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

O rodízio está suspenso hoje em São Paulo?

Sim. A Prefeitura confirmou que o rodízio municipal permanece suspenso durante toda esta quarta-feira. A decisão foi adotada para ampliar as alternativas de deslocamento da população enquanto a greve da CPTM continua afetando parte do sistema ferroviário da Grande São Paulo.

A suspensão vale apenas para o rodízio de veículos de passeio. Continuam em vigor as restrições para caminhões na Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC), a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) e as regras de circulação nas faixas e corredores exclusivos de ônibus.

Por que o rodízio foi suspenso?

A medida foi adotada para reduzir os impactos provocados pela paralisação dos ferroviários. O movimento continua afetando a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, levando muitos passageiros a migrarem para carros, ônibus e aplicativos de transporte.

Segundo a CET, o monitoramento do trânsito segue reforçado em toda a cidade para minimizar os congestionamentos provocados pelo aumento da circulação de veículos.

Como está a operação da CPTM nesta quarta?

De acordo com a CPTM, as linhas seguem com alterações na operação:

  • Linha 11-Coral: operação parcial entre Luz e Guaianases;
  • Linha 12-Safira: operação parcial entre Brás e Itaim Paulista;
  • Linha 13-Jade: operação parcial;
  • Linha 10-Turquesa: funcionamento normal;
  • Linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda: operação normal.

O Metrô também mantém reforço na operação, com abertura das estações às 4h, trens extras e aumento do efetivo nas estações de maior movimento.

Quando o rodízio volta a valer?

Até o momento, a Prefeitura informou apenas a suspensão do rodízio durante esta quarta-feira, 5. Caso não haja nova decisão, a restrição volta a vigorar normalmente no próximo dia útil, conforme o calendário oficial do rodízio municipal.

Acompanhe tudo sobre:Rodízio de veículosGrevesCPTM

Mais de Brasil

CPTM ainda está de greve? Como ficam as linhas 11, 12 e 13 no 2º dia de paralisação

Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 48,5% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

Pesquisa Genial/Quaest: aprovação de Lula fica estável em 48% e desaprovação segue em 47%

Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 35%, no 1º turno

Mais na Exame

Brasil

CPTM ainda está de greve? Como ficam as linhas 11, 12 e 13 no 2º dia de paralisação

Negócios

Aos 175 anos, gigante dona do vidro do iPhone fatura R$ 77 bilhões e quer dobrar receita no Brasil

Esporte

Cruzeiro x Chapecoense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Casual

Guggenheim Abu Dhabi ganha data de inauguração após duas décadas