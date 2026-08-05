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Por que as ações da SpaceX caem 11% após balanço acima do esperado?

Receita cresceu 92%, mas alta dos investimentos em IA reacendeu dúvidas sobre retorno financeiro

Elon Musk: empresa elevou previsão de receita, mas investimentos pesaram sobre os papéis (Montagem EXAME/Getty Images)

Elon Musk: empresa elevou previsão de receita, mas investimentos pesaram sobre os papéis (Montagem EXAME/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 07h44.

As ações da SpaceX (SPCX) ampliaram as perdas nesta quarta-feira, 5, e caem mais de 11% no pré-mercado dos Estados Unidos, apesar de a empresa ter divulgado um balanço acima das expectativas. O que pesou sobre os papéis foi a disparada dos investimentos em inteligência artificial (IA).

No primeiro resultado trimestral desde a oferta pública inicial (IPO, em inglês) realizada em junho, a fabricante de foguetes de Elon Musk informou que as despesas de capital saltaram para US$ 18,4 bilhões no segundo trimestre, seis vezes acima do registrado um ano antes.

Os papéis já vinham negociando abaixo do preço de estreia na bolsa. Na terça-feira, 4, encerraram o pregão a US$ 125,33, abaixo dos US$ 135 do IPO e longe da máxima superior a US$ 200 alcançada pouco após a listagem. Por volta das 7h30 (horário de Brasília), a queda era de 11,12%, a US$ 111,41.

Alta dos investimentos preocupa

Os números operacionais vieram acima das estimativas. A receita da SpaceX avançou 92% na comparação anual, para US$ 7,81 bilhões, superando a expectativa de US$ 6,93 bilhões, segundo dados da LSEG divulgados pela CNBC. O prejuízo líquido caiu para US$ 541 milhões.

A companhia também reportou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ajustado de US$ 3,5 bilhões, alta de 191%, enquanto a perda por ação ficou em US$ 0,09, melhor que a previsão de US$ 0,26.

Mas os investidores concentraram a atenção no aumento acelerado dos investimentos em IA. Do total de US$ 18,4 bilhões em despesas de capital, US$ 15,8 bilhões foram destinados à expansão da divisão de IA, acima dos cerca de US$ 13 bilhões esperados por analistas.

O CFO da companhia, Bret Johnsen, afirmou que a empresa tem sido eficiente na alocação desses recursos. "No que diz respeito à capacidade computacional para IA, conseguimos alocar capital de modo a obter um retorno do investimento em menos de um ano", pontuou.

IA segue pressionando resultados

A divisão de IA continua sendo o principal foco de investimentos da instituição, mas ainda opera no vermelho. O segmento registrou receita de US$ 2,56 bilhões, acima das estimativas do mercado, porém encerrou o trimestre com prejuízo operacional de US$ 1,26 bilhão.

A unidade espacial também permaneceu deficitária. A receita alcançou US$ 962 milhões, acima das projeções, mas o negócio teve prejuízo operacional de US$ 542 milhões.

O único segmento lucrativo segue sendo a Starlink. A divisão de conectividade faturou US$ 4,29 bilhões e registrou lucro operacional de US$ 1,66 bilhão. Ainda assim, o crescimento da base de assinantes ficou abaixo das expectativas do mercado.

Para o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, a reação negativa dos investidores não está relacionada ao desempenho financeiro do trimestre, mas ao fato de a Starlink ter decepcionado nas adições de clientes e de a área de IA continuar consumindo recursos em ritmo superior ao esperado.

Musk tenta acalmar investidores

O CEO da SpaceX, Elon Musk, antecipou em um ano sua projeção de crescimento da companhia. O executivo destacou que agora espera atingir US$ 1 trilhão em receita anual em 2030, e não mais em 2031.

A empresa também busca se posicionar como uma alternativa no mercado de infraestrutura para IA, alugando capacidade computacional construída com chips da Nvidia para clientes externos. Ainda assim, a estratégia continua dividindo investidores.

O fundador da The Westly Group e ex-integrante do conselho da Tesla, Steve Westly, relatou que o mercado ainda tenta entender quão rapidamente a companhia conseguirá expandir seus negócios e quanto precisará investir antes de atingir uma rentabilidade consistente.

Outro fator que permanece no radar é o vencimento do período de restrição para venda de ações por executivos e investidores iniciais, previsto para quinta-feira, 6. O fim do chamado "lock-up" pode aumentar a oferta de papéis no mercado e trazer mais volatilidade para as ações.

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